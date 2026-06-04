為全面打擊毒駕，衛福部今（4）日擬修法鎖定電子煙祭出持有罰10萬重罰，引發熱搜關鍵字「電子煙不能抽了嗎」再度竄升。究竟出國旅遊帶回新型菸品會如何遭重罰？它與部分開放的加熱菸差別在哪？以下透過菸害防制法最新規範為您一次盤點。
🟡 出國帶回最高重罰500萬
這波修法再度喚醒國人最容易踩中的海關地雷。許多民眾出國去日本、東南亞旅遊，常在當地商店看到外型精美的各式新型菸品，誤以為買給自己抽、或當成伴手禮親自帶回台灣並不違法。
衛福部國健署對此發出強烈警告，依據現行菸害防制法規定，不論是從境外購物網站郵寄、或是出國旅遊親自攜帶入境，單純就電子煙或未經核准通過健康風險評估的產品而言，通通都屬於違法輸入商品。一般民眾（非製造輸入業者）只要被海關查獲攜帶入境，最高可依法重罰新臺幣500萬元。過去已有無數旅客因此在機場吞下天價罰單，出國時千萬不要以身試法。
🟡 電子煙從未合法不要再抽
隨著修法消息曝光，許多網民紛紛搜尋電子煙不能抽了？事實上，電子煙在台灣從來就沒有合法過！菸害防制法早於2023年3月22日修正施行時，就已經明文全面禁止電子煙等各式類菸品。
新法規定任何人不得在任何地點使用，違者可處2,000元至1萬元罰鍰；而在網路、實體店面販賣或展示者，更可開罰20萬至100萬元。換言之，它並非現在才被禁抽，而是一直以來都屬於違法商品，本次修法只是進一步將處罰雷達擴大延伸至單純持有。
🟡 打擊毒駕擬祭持有罰10萬
針對毒駕氾濫問題，交通部今日表明將結合跨部會推動全面重罰，不僅二度毒駕罰鍰累加無上限、直接沒入車輛，更增訂同車乘客連帶處罰責任。在源頭管理方面，衛福部指出，現行法律雖已禁止使用與販售，但對於單純的「持有行為」仍缺乏明確的管理機制。
為此，衛福部已將「持有類菸品（電子煙）及其組合元件」納入重點修法方向，規畫採分級處罰架構。未來法案通過後，查獲持有者除了依法沒入載具外，最重恐將面臨持有罰10萬（處3萬元至10萬元罰鍰）的行政裁罰，全面堵死毒品載具防空洞。
🟡 加熱菸與電子煙差別解析
許多民眾常將兩者混為一談，長久以來存在不少迷思，但依照現行法規，政府對其採取「電子煙全面禁止、加熱菸有條件管制」的雙軌制。
🟡 電子煙健康危害含致癌物
國民健康署強調，世衛組織已證實任何形式的類菸品皆對人體有害。食藥署過往抽驗便驚人發現，隨機抽驗品項中100%含有國際癌症研究署歸類為1級致癌物的甲醛，90.3%含有引發呼吸道刺激的乙醛。
此外，補充液尼古丁濃度極高，極易引發成癮與急性中毒；且其內建鋰電池若受損或充電不當，國外亦頻傳自燃爆炸導致重傷的公安事故，因此目前均已禁止託運及在飛機上吸食。更危險的是，因煙油載具常被不法分子私自添加毒品成分，嚴重戕害使用者身心。
🟡 新型菸品違規罰鍰一覽表
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這波修法再度喚醒國人最容易踩中的海關地雷。許多民眾出國去日本、東南亞旅遊，常在當地商店看到外型精美的各式新型菸品，誤以為買給自己抽、或當成伴手禮親自帶回台灣並不違法。
衛福部國健署對此發出強烈警告，依據現行菸害防制法規定，不論是從境外購物網站郵寄、或是出國旅遊親自攜帶入境，單純就電子煙或未經核准通過健康風險評估的產品而言，通通都屬於違法輸入商品。一般民眾（非製造輸入業者）只要被海關查獲攜帶入境，最高可依法重罰新臺幣500萬元。過去已有無數旅客因此在機場吞下天價罰單，出國時千萬不要以身試法。
隨著修法消息曝光，許多網民紛紛搜尋電子煙不能抽了？事實上，電子煙在台灣從來就沒有合法過！菸害防制法早於2023年3月22日修正施行時，就已經明文全面禁止電子煙等各式類菸品。
新法規定任何人不得在任何地點使用，違者可處2,000元至1萬元罰鍰；而在網路、實體店面販賣或展示者，更可開罰20萬至100萬元。換言之，它並非現在才被禁抽，而是一直以來都屬於違法商品，本次修法只是進一步將處罰雷達擴大延伸至單純持有。
針對毒駕氾濫問題，交通部今日表明將結合跨部會推動全面重罰，不僅二度毒駕罰鍰累加無上限、直接沒入車輛，更增訂同車乘客連帶處罰責任。在源頭管理方面，衛福部指出，現行法律雖已禁止使用與販售，但對於單純的「持有行為」仍缺乏明確的管理機制。
為此，衛福部已將「持有類菸品（電子煙）及其組合元件」納入重點修法方向，規畫採分級處罰架構。未來法案通過後，查獲持有者除了依法沒入載具外，最重恐將面臨持有罰10萬（處3萬元至10萬元罰鍰）的行政裁罰，全面堵死毒品載具防空洞。
🟡 加熱菸與電子煙差別解析
許多民眾常將兩者混為一談，長久以來存在不少迷思，但依照現行法規，政府對其採取「電子煙全面禁止、加熱菸有條件管制」的雙軌制。
- 電子煙（全面違法）：透過電子元件加熱煙油液體（多含丙二醇、甘油、化學香料或合成尼古丁）产生霧氣。因成分可任意添加，國內外已查獲多起混入安非他命、大麻等毒品成分的案例，這也是本次重懲毒駕的箭靶。
- 加熱菸（有條件合法）：原理是以300至500度的低溫加熱真實菸草專用菸彈釋放尼古丁。自2025年10月11日起，經國健署審核通過健康風險評估的指定加熱菸品牌與特定組合元件，已可在台灣合法販售與使用。未通過審查的品項則依舊違法。
國民健康署強調，世衛組織已證實任何形式的類菸品皆對人體有害。食藥署過往抽驗便驚人發現，隨機抽驗品項中100%含有國際癌症研究署歸類為1級致癌物的甲醛，90.3%含有引發呼吸道刺激的乙醛。
此外，補充液尼古丁濃度極高，極易引發成癮與急性中毒；且其內建鋰電池若受損或充電不當，國外亦頻傳自燃爆炸導致重傷的公安事故，因此目前均已禁止託運及在飛機上吸食。更危險的是，因煙油載具常被不法分子私自添加毒品成分，嚴重戕害使用者身心。
🟡 新型菸品違規罰鍰一覽表
|違法行為態樣
|現行裁罰標準
|備註
|從境外購買或攜帶入境
|處新臺幣 5 萬元至 500 萬元 罰鍰
|旅客出國順手帶回台、海外網購郵寄皆會重罰
|網路或實體販賣、展示
|處新臺幣 20 萬元至 100 萬元 罰鍰
|包含網路PO文宣傳、社團面交皆算違反菸害防制法
|廣告業者或平台刊載
|處新臺幣 20 萬元至 200 萬元 罰鍰
|網路社群平台若接受刊載廣告將同步重罰
|違法製造或輸入業者
|處新臺幣 1,000 萬元至 5,000 萬元罰鍰
|針對國內非法製造、走私引進的大型業者
|任何人於任何地點使用
|處新臺幣 2,000 元至 1 萬元 罰鍰
|室內外公共場所甚至自家住宅皆不得吸食電子煙
|持有電子煙及其元件
|研擬最重處新臺幣 10 萬元 罰鍰
|【衛福部最新修法草案，達持有罰10萬上限】