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6月壽星免費玩！生日對中「這3天」門票只要555元

▲六福村6月入園優惠。（圖／業者提供）

實測六福村人潮曝光 熱門設施約排40分鐘

▲六福村人氣設施「急流泛舟」，在周六近午時的排隊人潮，約排30分鐘左右。（圖／記者潘毅攝）

大怒神暫別維修中、開放式野生動物園超人氣

▲六福村招牌設施「大怒神」暫停營運，短期內不會開放。（圖／記者黃韻文攝）

▲六福村擁有開放式的野生動物園，除了狐獴招人喜愛，草泥馬也很吸睛。（圖／記者黃韻文攝）

小人國身分證、生日對中數字 門票最低259元

▲小人國6月入園優惠。（圖／業者提供）

實測排隊時間曝光 多數設施20分鐘內可玩到

三代同堂超適合！110公分暢玩全園設施

▲110公分以上孩童只要大人陪同，可暢玩全園設施，包括雲霄飛車、碰碰車、瘋狂急流。（圖／取自客家委員會）

畢業季、端午連假準備衝樂園！六福村與小人國6月同步祭出超殺門票優惠，六福村推出「6月壽星免費入園」，生日是5號、15號、25號可用555元進場；小人國則是身分證、出生年月日對中數字最低259元。若以原價相比，折扣幅度最低不到4折，對親子家庭來說省很大，兩大樂園人潮實測排隊一次看。六福村原先成人票原價是1400元、學生票原價1200元，即日起推出「壽星我最大」好康，只要是6月壽星，在6月假日當天都能直接免費入園。此外，在6月指定假日包括端午連假3天期間，生日是5號、15號、25號只要555元，等於不到4折，相當划算。📍活動限定假日：6月6日（周六）、6月7日（周日）、6月13日（周六）、6月14日（周日）、6月19日至6月21日（端午連假3天）◾壽星我最大：6月壽星假日直接「免費」走進去。◾專屬密碼：生日是5號、15號、25號（不限月份），門票555元。◾主場優勢：設籍桃竹或身分證字號H、J、O，門票599元。◾同行相挺：身邊符合上述3種資格的幸運星，其他同行者可一起享有799元歡樂價（每人最多可帶4位）。六福村是不少人畢業旅行、戶外教學的共同回憶，不過長大後，因為貴森森的門票反而很少再度回訪。《NOWNEWS》記者日前剛到六福村遊玩，若以這次的優惠門票來說相當划算，等於最低555元就能打發一整天，尤其6月壽星是直接免費，更值得把握好康。《NOWNEWS》記者日前實際前往六福村體驗，以周六好天氣來看，園區人潮雖然不少，但整體排隊狀況仍在可接受範圍內。熱門刺激設施平均約需排隊40分鐘，適合親子同樂的設施則多落在20分鐘左右，對小孩來說還不至於排到失去耐性。較可惜的是，六福村最具代表性的招牌設施「大怒神」目前正進行長期整修。大怒神自1998年啟用至今已陪伴遊客28年，17層樓高、約53公尺的自由落體體驗，極速快感讓許多遊客難忘。園方今年初已宣布，大怒神將暫時與民眾告別，未來完成改造後，將「換臉」用新面孔重新登場。除了遊樂設施外，六福村另一特色則是充滿異國風情的主題園區，包括美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮、非洲部落，不少角落都相當適合拍照打卡。其中最受親子家庭歡迎的「非洲部落」，更是全台唯一開放式野生動物園區，可搭乘猛獸區巴士或蒸氣火車欣賞動物，成為到訪六福村必逛的熱門景點。小人國推出超值身分證優惠活動，在指定假日只要身分證字號或生日對中「1、2、3、4」，對中1碼就享門票534元，若4碼全中更只要259元。6月20日端午連假周六限定加碼，對中任1碼即可用499元入園。📍活動適用日期：6月6日（周六）、6月7日（周日）、6月13日（周六）、6月14日（周日）、6月19日（周五）、6月21日（周日）、6月27日（周六）、6月28日（周日）◾身分證字號、民國出生年月日對中「1、2、3、4」（數字不重複）◾任1碼：門票534元◾任2碼：門票435元◾任3碼：門票295元◾4碼全中：門票259元❗6月20日端午連假的那個周六限定，當天只要對中任1碼，就能用499元入園。（原價1050元）小人國門票原價1050元，若一家四口以原價入園，花費相當可觀。不過此次優惠即使只對中1碼，每人也只要534元，就能暢玩一整天。《NOWNEWS》記者今年3月曾於假日前往小人國實際體驗，排隊人潮不像六福村那麼恐怖，多數遊樂設施排隊時間約20分鐘以內，部分設施甚至幾乎不用排隊，可重複搭乘多次。兩個樂園相比之下，若是家有小小孩，更推薦選擇小人國，對親子非常友善，因為小人國園區內「所有遊樂設施」只要身高達110公分孩童，有大人陪同就能搭乘，等於幼兒園中大班以上孩童幾乎可暢玩全園，不必擔心出現「大的吵著搭、小的上不去」的窘境。此外，小人國最大特色就是擁有超過百座世界知名地標微縮景觀，搭配20多項親子遊樂設施，不僅適合小朋友放電，也能讓長輩悠閒散步拍照，是不少家庭三代同堂出遊的熱門選擇。