美國一名女子分享搭機期間遇到一段不可思議的經歷，當時她的鄰座旅客帶著一隻醫療服務犬同行，沒想到狗狗一路不停用爪子抓她、發出哀鳴，讓主人忍不住提醒，這隻狗通常只有在察覺到心臟異常時才會出現類似反應。當時凱蒂只把這件事當成旅途趣聞，直到數個月後健檢時向醫師提起，才意外發現自己確實有輕微心律不整。貼文曝光後吸引超過180萬人瀏覽，也讓不少網友再次見識到醫療犬驚人的感知能力。
女搭機遭醫療犬頻頻抓撓！主人一句話讓她愣住
一名名叫凱蒂（Katie）的女子日前在社群平台X分享，之前搭乘航班時，坐在隔壁的女子帶著一隻醫療服務犬同行。飛行途中，狗狗突然多次主動靠近她，不僅用爪子不停抓撓，還伴隨著哀鳴聲，類似情況大約出現了3次。
面對愛犬異常反應，狗主人顯得有些不好意思，但在最後忍不住開口提醒凱蒂：「這聽起來可能很奇怪，但我的狗通常只有在人有心臟問題時才會這樣，建議妳最好去檢查一下。」
數月後健檢結果竟成真！醫療犬早看出心臟問題
凱蒂當下並未把這番話放在心上，只覺得是旅程中一段有趣的小插曲，之後生活也一如往常。直到幾個月後，她前往醫院進行健康檢查時，順口向醫師提到這段搭機經歷。
沒想到檢查結果出爐後，醫師告知她確實存在輕微心律不整的情況，讓她回想起當時醫療犬的反應，對此感到十分震驚。
醫療犬敏銳嗅出異常！網友驚呼竟比醫師更早發現
凱蒂將親身經歷分享到網路後，很快獲得大量關注，貼文累積超過180萬次觀看。不少網友紛紛留言表示驚訝，「醫療犬是真的有在訓練」、「好幸運能透過狗狗知道身體狀況」、「3萬英尺高空中，一隻拉布拉多竟然比醫生更早發現病情」、「果然狗狗是人類最好的朋友」。
事實上，醫療服務犬經過特殊訓練後，能透過氣味、心率變化或其他生理訊號，協助偵測糖尿病、癲癇發作甚至部分心血管異常狀況。雖然牠們無法直接診斷疾病，但許多案例都顯示，醫療犬往往能比人類更早察覺身體異狀。
不過也有人提醒，雖然醫療犬經過專業訓練，確實能察覺人體細微變化，但牠們並不能取代正式醫療診斷，「幸好妳後來真的去做了檢查，才能及早發現問題」。
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一名名叫凱蒂（Katie）的女子日前在社群平台X分享，之前搭乘航班時，坐在隔壁的女子帶著一隻醫療服務犬同行。飛行途中，狗狗突然多次主動靠近她，不僅用爪子不停抓撓，還伴隨著哀鳴聲，類似情況大約出現了3次。
面對愛犬異常反應，狗主人顯得有些不好意思，但在最後忍不住開口提醒凱蒂：「這聽起來可能很奇怪，但我的狗通常只有在人有心臟問題時才會這樣，建議妳最好去檢查一下。」
凱蒂當下並未把這番話放在心上，只覺得是旅程中一段有趣的小插曲，之後生活也一如往常。直到幾個月後，她前往醫院進行健康檢查時，順口向醫師提到這段搭機經歷。
沒想到檢查結果出爐後，醫師告知她確實存在輕微心律不整的情況，讓她回想起當時醫療犬的反應，對此感到十分震驚。
凱蒂將親身經歷分享到網路後，很快獲得大量關注，貼文累積超過180萬次觀看。不少網友紛紛留言表示驚訝，「醫療犬是真的有在訓練」、「好幸運能透過狗狗知道身體狀況」、「3萬英尺高空中，一隻拉布拉多竟然比醫生更早發現病情」、「果然狗狗是人類最好的朋友」。
事實上，醫療服務犬經過特殊訓練後，能透過氣味、心率變化或其他生理訊號，協助偵測糖尿病、癲癇發作甚至部分心血管異常狀況。雖然牠們無法直接診斷疾病，但許多案例都顯示，醫療犬往往能比人類更早察覺身體異狀。
不過也有人提醒，雖然醫療犬經過專業訓練，確實能察覺人體細微變化，但牠們並不能取代正式醫療診斷，「幸好妳後來真的去做了檢查，才能及早發現問題」。