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酸黃國昌擁「第三隻腳」 預告7月爆更多內幕

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》中，提及2018年《勞基法》修法抗爭過程，當自己閉目養神後再睜開眼，卻發現戰友林昶佐、洪慈庸都已閃人，現場只剩下他與徐永明繼續堅守，不過，相關說法明顯與事實不符，引來外界批評。對此，前幕僚、政治評論員吳靜怡狠酸，有些人總是喜歡從後面偷偷來，好噁心！吳靜怡痛批，黃國昌忘了很多人參加過太陽花學運，其在書裡把自己寫成核心人物一樣，但真的出賣太陽花學運，跑去跟時任總統府副秘書長蕭旭岑密會的人，「不就是你黃國昌」？有些人總是喜歡從後面偷偷來，好噁心！吳靜怡直言，關於黃國昌背叛時代力量的事，一隻腳忙著在蔡英文、賴清德初選時，想利用間隙找合作；一隻腳在大選前討好蔡英文，但真正厲害的，是這男人還有第三隻腳。她也預告，相關內容等到7月再來慢慢向外界說明。資深媒體人黃光芹近日才踢爆，黃國昌在2019年仍於時代力量時期，因與時任總統的蔡英文不合，曾私下向對手賴清德發送簡訊，意圖尋求「政治結盟」，相關說法一出，隨即引發政壇討論。