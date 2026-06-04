我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多電器退貨後去哪了？「隱藏拍賣帝國」被爆出

好市多為了解決大量退貨或滯銷的電器商品，與B2B（企業對企業）的線上平台B-Stock Solutions聯手，打造「好市多清倉批發拍賣」（Costco Liquidation Auctions）隱形管道，藉此銷售與轉賣這些電器。

▲好市多為了解決大量退貨或滯銷的電器商品，與B2B（企業對企業）的線上平台B-Stock Solutions聯手，打造「好市多清倉批發拍賣」（Costco Liquidation Auctions）隱形管道拍賣。（圖／記者陳明中攝）

在好市多清倉批發拍賣裡頭，會將從小至大的商品打包成巨型盲盒托盤，不論是氣炸鍋、微波爐等，或是廚房套裝都有機會被放入，並以買家出價競標方式販售。

▲好市多會將退貨商品打包成巨型盲盒托盤，並透過競標方式賣出，藉此減少成本支出，也能避免商品堆積與浪費。（圖／記者鍾怡婷攝）

好市多退貨商品都在這裡！超聰明行銷方式解析

▲好市多退貨電器商品最終會流向線上二手平台如eBay 或 Poshmark，或是實體清倉甩賣店（Liquidation Stores）。（圖／記者徐銘穗攝）

好市多賣不完的食物去哪裡？台灣獨特解決法太讚

知名賣場好市多（Costco）以寬鬆的退貨制度聞名，絕大多數商品都能不限時間退費，但從好市多退貨的商品去向如何，官方過去一直沒有公布。，打造隱形拍賣帝國。根據外媒《Chowhound》報導，不同於亞馬遜（Amazon）等企業在退貨政策上公開透明，好市多的退貨去向一直以來是個謎，但經過深入追查發現，報導解釋，好市多透過這招快速變現，還能解決塞爆的倉庫、減少損失，把庫存壓力直接丟給廠商。不過想從平台撿便宜並不是人人都可以，必須先擁有「轉售許可證」，一般消費者是無法直接參與出價。如果幸運買家標得商品，才是真正吸金的開始，透過轉賣方式賺進大把鈔票。但好市多為了防止自家門市業績被搶，相當聰明祭出嚴格規定，這些專門收購好市多、亞馬遜過季或退貨商品的實體店，通常會採用「統一定價制」，行銷手法更相當驚人，業者會把各種電器與雜貨，全部倒進超大貨箱（Bin）中，讓民眾自行挖寶，並採取星期定價法，在剛補貨日當天把價格調到最高，並一路往下降，利用超聰明商業模式創造驚人財富。除了電器商品以外，好市多沒賣完的食物也讓人好奇去向。根據外媒《Mashed》報導，引用非營利組織Feeding America資料，表示部分生鮮食品在超過最佳賞味期限後，也會以相同方式送到慈善機構，避免被丟棄。在台灣過去也被爆出獨特做法，有好市多會員及前店員說明，，在小地方默默回饋會員的做法讓一票人讚賞不已。