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日本國民偶像天團嵐（ARASHI）自1999年成軍至今歷經26年半，5月31日在東京巨蛋迎來最後一場巡迴演唱會，正式為團體的輝煌歷史畫下句點。隨著團體活動正式結束，42歲成員松本潤的私生活動向再度成為鎂光燈焦點。社群平台X（舊稱Twitter）上更掀起熱烈的討論，大批粉絲紛紛期待他能與長年傳出緋聞的螢幕情侶井上真央步入禮堂。但多數日媒則認為，種種跡象都顯示兩人已無瓜葛。井上真央和松本潤是在2005年合作超人氣日劇《流星花園》（日本劇名：《花樣男子》）時結緣。兩人在劇中分別飾演男女主角牧野杉菜與道明寺司，強烈的銀幕情侶形象深植人心。尤其在2014年日本週刊《FRIDAY》拍到兩人在燒肉店秘密約會後，媒體便無數次傳出兩人結婚在即的消息，雖然多年來從未拍到決定性的同居或同框照片，兩人的緋聞依然被外界深信不疑。過去為了避免引發過多聯想，日本電視台甚至存在一項不成文的禁忌：只要松本潤出演的節目要播放《流星花園》畫面時，與井上真央同框的對手戲基本上都被列為禁播。然而，去年7月松本潤出演的綜藝節目中，電視台竟播放了兩人相擁的經典名場面，讓粉絲大為震驚，也被外界解讀為雙方關係的政策解禁。不過，井上真央其實早在2024年的談話節目中親口表示，雖然網路上傳出好幾次自己快要結婚了，但實際上什麼都沒有。娛樂界知情人士也分析指出，正因為兩人在現實中已經完全沒有任何感情糾葛，井上真央才能如此堂堂正正地在節目上全盤否定，而過去電視台自我審查的同框畫面也才得以順利解禁，反而證實兩人的關係早已成為過去式。事實上，媒體在井上真央即將邁入30歲的2017年進行街頭直擊採訪時，曾當面詢問她關於與松本潤結婚以及退出演藝圈的可能性。當時井上真央便大笑斬釘截鐵地否認，直言大家的想像力實在太豐富。