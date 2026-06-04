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暑假即將到來，蝦皮購物今宣布啟動「蝦皮公益夢想起飛計畫」，規劃全額免費的一日兒童籃球營，提供國小學童暑期運動與多元學習機會，即日起（6/4）開放線上報名。蝦皮購物近年持續關注兒童公益與在地回饋，認為暑期是孩子探索興趣、建立自信的重要階段，也有不少家庭需要更多教育與活動資源支持。本次「蝦皮公益夢想起飛計畫」兒童籃球營自 7/4 起，連續 8 個週六於台北、新北舉行，希望透過免費運動課程，讓不同家庭背景的孩子都有機會接觸籃球運動。本次營隊攜手長期投入兒童運動教育的專業團隊「斯科特運動團隊」，安排團隊中專業籃球教練與防護員帶領，兼顧教學品質與活動安全。課程設計以循序漸進方式進行，透過遊戲化教學降低初學門檻，讓孩子在參與過程中熟悉籃球基本動作，也培養團隊合作與運動習慣。相較一般暑期營隊多需數千元費用，本次籃球營全程免費參加，並提供午餐。蝦皮公益也將與公益機構合作開設專屬公益梯次，讓更多資源相對有限的孩子，也能在暑假期間接觸運動課程與團體活動。蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，蝦皮公益長期關注兒童議題，此次推出「蝦皮公益夢想起飛計畫」，希望透過企業資源、專業團隊與公益機構協作，縮短暑期兒童多元教育資源的差距。她也表示，盼透過這次的活動讓不同家庭背景的兒童都能有機會站上球場，並在運動過程中建立自信與夥伴關係。「蝦皮公益夢想起飛計畫」兒童籃球營自 7/4 起每週六舉辦一場，其中 7/18 至 8/22 共 6 個場次開放全台國小生報名。活動全程免費，並提供午餐，每位孩子可參與價值約 2,000 元的一日籃球課程，名額有限，額滿為止。