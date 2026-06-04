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南部水情亮紅燈 曾文水庫蓄水率剩不到1成

▲北台灣各大水庫目前基本上都有80％以上蓄水率，南台灣則是因為降雨較少，蓄水量都亮起紅燈。（圖／台灣水庫即時水情）

低壓加鋒面接力影響 未來一周降雨有望替水庫解渴

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

西南季風姍姍來遲 6月這波降雨成水情救援關鍵

受低氣壓、鋒面及下周梅雨滯留鋒面影響，未來一周全台降雨明顯增加，西半部及宜蘭有局部大雨、豪雨機率，目前北部多數水庫蓄水率逾8成，但南部多座水庫已跌破2成。中央氣象署、氣象專家賈新興皆指出，這波降雨可能是今年梅雨季唯一一次典型「滯留型梅雨」，對用水相當關鍵。截至6月4日下午3時，北台灣各大水庫基本上都有80％以上蓄水率，僅石門水庫61.2%、鯉魚潭水庫58%較低；中部的日月潭水庫還有78.4%，不過石岡壩水庫僅24.4％、霧社水庫21.9％。南台灣則是因為前陣子降雨較少，整體水庫蓄水量都亮起紅燈，包括曾文水庫只有9.3％、仁義潭水庫20.1%、蘭潭水庫19.6%、白河水庫13.5％、烏山頭水庫15.2%、南化水庫20.9％等。氣象署預報員賴欣國指出，今天晚上至明天（6月4日至6月5日），低氣壓配合北邊鋒面影響，全台各地降雨機率都提高，整天普遍有短暫陣雨或雷雨，台東、西半部、各地山區整天有局部大雨的機會，特別在明天中午過後，午後雷陣雨劇烈，中部以北山區、大台北地區有局部短延時豪雨。下周則是有「梅雨滯留鋒面」襲台，從下周一（6月8日）開始，西半部、東北部全天都有雨勢，特別是下周二、下周三（6月9日至6月10日）搭配西南風，整體降雨劇烈、雨勢最明顯，各地有降雨機會，西半部跟宜蘭有局部大雨或豪雨發生」，除了要注意防災外，預期也會對水庫水情有所幫助。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，從最新衛星雲圖觀察，主要環流及雲雨帶集中在低壓中心東側，因此實際通過位置將直接影響降雨分布；若路徑偏北、穿越南台灣上空，中南部雨水較多，若偏南經過恆春近海，主要雲雨帶則可能落在巴士海峽一帶，南部降雨相對減少。氣象專家賈新興則補充，「滯留型梅雨」要發生，需要有「西南季風建立」的條件，但今年西南季風建立時間偏晚，導致4月、5月的降雨都是來去快速的「移動型鋒面」，6月這波很可能是今年梅雨季唯一一次「滯留降雨」，以用水的角度出發，要好好把握。