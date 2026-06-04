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Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》宣布本作已獲得了商店銷售排行第一名，並已推出故事事件「機動戰士鋼彈 CROSS DIMENSION 0079」。配合本次更新，遊戲中也推出了新增UR「夜鶯（EX）」／UR「夏亞‧阿茲納布爾」、UR「ν鋼彈（雙翼狀感應砲裝備型）（EX）」／UR「阿姆羅·雷」等陣容的精選機體補給。故事事件「機動戰士鋼彈 CROSS DIMENSION 0079」現正登場！本故事事件將可重溫《機動戰士鋼彈 CROSS DIMENSION 0079》的劇情。快來遊玩事件，獲得新追加的單位吧！本次的故事事件「機動戰士鋼彈 CROSS DIMENSION 0079」新增了特殊的高難度關卡「[SPECIAL]總體戰HARD」！在總體戰關卡中可以獲得大量單位和角色經驗值，此外，「機動戰士鋼彈 CROSS DIMENSION 0079」系列、「地面用」標籤的單位及角色在[SPECIAL]總體戰關卡中獲得的經驗值將變為10倍，請務必前往挑戰！通過事件關卡「遭遇戰HARD-3」後，即可挑戰「[SPECIAL]總體戰HARD-4」。限期UR「夜鶯（EX）」／UR「夏亞‧阿茲納布爾」以及UR「ν鋼彈（雙翼狀感應砲裝備型）（EX）」／UR「阿姆羅·雷」於精選機體補給強勢登場！還有UR支援人員「娜奈‧米格爾＆雷烏路拉」等陣容同步亮相。「鋼彈Mk-Ⅳ」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位「鋼彈Mk-Ⅳ」吧！