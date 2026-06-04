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創作歌手王ADEN去（2025）年12月他在某高中演唱時，一名女學生因聽從老師指示「會錯意」奔上台想與他共舞，王ADEN 當下直接變臉、中斷演唱。真正引爆炎上的關鍵，是他事後將影片上傳個人平台，被網友撻伐是利用流量對未成年人進行「公開審判」，導致形象重創，一週內接連遭到台北、宜蘭官方取消跨年演出，事業面臨毀滅性衝擊，現在他在沉寂數月後傳出即將復出消息，一路陪伴度過低潮的好友高爾宣表示欣慰，認為王ADEN走在長大的路上。高爾宣常跑他家 心疼好友遭惡意扭曲高爾宣今（4）日出席運動手錶品牌活動，會後受訪時被詢問王ADEN的事。高爾宣表示，自己與團隊其實很常去王ADEN 家裡陪伴，透過密集的相處與開導，陪伴他度過最煎熬的低潮期。高爾宣直言，許多事件細節在網路上被賦予了太多惡意的扭曲，讓他相當心疼，「我覺得他現在就是在經歷一個每個藝人很需要經歷的一個階段。我覺得我蠻祝福他經歷過這件事情，因為這不是一個真的很傷天害理的事情。」讚好友直面酸民 王ADEN已學會反省看到好兄弟能勇敢重返舞台，高爾宣也顯得相當欣慰，大讚王ADEN 其實非常聰明，在風波後有深刻去反省、改進。高爾宣表示，王ADEN現在的心態很健康，能夠很勇敢去面對自己以及網路上的酸民評論，沒有因此一蹶不振，這場跌倒的經歷，反而成為他身為藝人成長必經的養分。