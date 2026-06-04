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下令清場真相被掩蓋！洪健益轟黃國昌：人性最醜陋一面

揭密「洪慈庸小產」內幕！洪健益怒斥小草網軍：沒人性

民眾黨主席黃國昌在新書《向光前行》，回憶在時力擔任立委時上凱道抗議《勞基法》，稱約凌晨4時許閉目養神，「但當再張開眼睛時，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」，引發卓冠廷不滿，揭露當時洪才剛經歷小產。對此，民進黨台北市議員洪健益痛批，黃國昌絕口不提前民眾黨主席柯文哲要求清場一事，反而是貶低曾經的戰友，只有八個字可以形容，就是「賣友求榮、無情無義」。洪健益在《前進新台灣》節目中直言，當年靜坐抗議時「一睜開眼只剩黃國昌和徐永明」的說法如今已被事實打臉。他指出，107年1月8日晚上4點多，是時任台北市長柯文哲親自下令清場，目的是為了確保隔天早上交通順暢，連柯文哲自己都坦承此事。然而，黃國昌在出版的三本書中卻完全不敢指責柯文哲，這種選擇性失憶令人不解。洪健益憤怒表示，以黃國昌現在的人設，他只有八個字可以形容，就是「賣友求榮、無情無義」。他批評黃國昌為了成就個人政治光環，去犧牲、貶低曾經共同努力的戰友，「如果你不提他們的功勞，自己懶也就算了，反而還貶低人家，這是人性中最醜陋的一面。」針對「小草」網軍近日出征新北市議員卓冠廷的現象，洪健益也極力為其抱不平。他透露，卓冠廷與洪慈庸結婚八年來，從未主動對外提及這段傷痛，自己身為丈夫與父親的立場強調，女性小產對身心是極大的煎熬，等同於需要坐月子好好調養。「洪慈庸當時是冒著自己的生命危險！」洪健益激動表示，一般女性坐月子是在舒適的環境中休養，但洪慈庸在小產過後，卻背負著身體的巨大不適，冒雨前往街頭現場支持黃國昌。洪健益痛心指出，洪慈庸當年如此情義相挺，如今黃國昌卻為了個人作秀而反過來「消費洪慈庸」；而卓冠廷為了保護妻子、還原事實挺身而出，竟然還要遭到小草網軍的謾罵。最後，洪健益痛批網軍，「今天我老婆受屈辱，我要是不站出來講，我對不起我老婆！幫老婆講話有錯嗎？還原事實不對嗎？」他呼籲黃國昌支持者應該看清真相，「踩在小產婦人的身上去做新聞、得效益，丟臉！」