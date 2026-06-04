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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（4）日以「二刀流」身份繳出鬼神成績，面對亞利桑那響尾蛇隊，大谷主投6局無失分，防禦率下修至驚人的0.74，打擊端則是4打數3安打、2保送，單場5次上壘，根據大聯盟記者、數據專家朗斯（Sarah Langs）所發布資訊，大谷是1900年後，第4位達成「6局以上無失分投球+單場5度上壘」的投手，0.74的自責分率排入開季前10場先發的史上最低防禦率排行榜第3名。大谷此役投、打延續「絕好調」，投手端繳出6局無失分好投，僅被敲出2安，送出6次三振、1次保送，防禦率下修至0.74，奪下本季第6勝；打擊端同樣火燙，5打數擊出3安打，另外選到2次保送，單場5次上壘，打擊率上升至3成01，繼3月27日開幕戰後，相隔69天再度回到3成大關，OPS則提升至.941。大聯盟記者、數據專家朗斯在社群發布今日大谷在賽後寫下的紀錄，大谷在大聯盟生涯中，第2次在登板投球的比賽中，完成至少5次上壘，與退役球星帕涅爾（Mel Parnell）、費瑞爾（Wes Ferrell）、卡拉漢（Jimmy Callahan）並列1900年以來歷史最多紀錄。大谷此役主投6局無失分外加5次上壘，成為1900年以後第4位達成此偉業的投手，前3人分別是，1920年7月30日紅人隊艾勒（Hod Eller）、1951年5月23日紅襪隊帕涅爾以及1964年9月26日洋基隊史陶德邁爾（Mel Stottlemyre），前3位都是繳出完封勝，僅大谷是帶著領先退場，並將後續局數交給牛棚接手，再次體現了現代棒球分工與二刀流體能消耗的特殊性。此外，自1913年自責分成為官方正式紀錄以來，開季前10場先發的史上最低防禦率排行榜，大谷以0.74排名第3位，前2名分別是2021年的大都會隊迪格隆（Jacob deGrom）繳出0.56以及1966年巨人隊馬里寇爾（Juan Marichal）的0.59（此紀錄不包含開局投手）。