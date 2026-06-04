世新大學於 5 月 30 日晚間舉行 114 學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河在致詞談到時間管理、情緒管理與身體管理的重要性時，卻脫口而出：「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要。」此番話在社群平台上瘋傳、引發爭議。世新大學校方今（4）日透過聲明澄清校長致詞的原意。
校長畢典致詞脫口「趕快結束自己」引爭議！師生、校友傻眼
陳清河在世新大學5月30日晚間的畢業典禮上，在致詞中以自己為例，表示即便已經一把年紀，但對身體管理非常要求，「我管理我自己，非常管理我自己。」絕對不會讓外界感受到疲累。
陳清河隨後提醒學生，無論拿到碩士或博士，回到職場工作後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了」，但此番言論卻在社群上引發校友、在校師生的譁然。
世新校方發 4 點聲明澄清：校長本意是盼學生培養韌性
世新大學校方今（4）日在官網發表聲明表示，在畢業典禮中陳清河校長對畢業生的勉勵內容引發討論，學校感謝同學及社會各界提出的意見與回饋，也重視大家對教育、職場與身心健康議題的關注。
校長當日致詞的本意，是希望同學在面對未來職涯挑戰與環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作與生活之間取得平衡，照顧好自己的身心健康。
世新大學提到，對於致詞中部分表達方式，若因理解角度不同而引發同學的不安或疑慮，陳清河校長表達理解與尊重。這也提醒我們，在面對不同世代對工作、生活與自我價值的思考時，更需要持續傾聽與對話。
世新大學始終相信，教育不只是培養專業能力，更是協助學生建立獨立思考、關懷社會與探索自我的能力。我們珍視每一位同學的聲音，也樂見校園中理性、多元的交流與討論。
感謝所有關心此事的師生、校友與社會大眾。學校將持續傾聽各方意見，努力營造更友善、包容且重視身心健康的校園環境。祝福所有畢業生，帶著勇氣與自信迎向未來，也別忘了照顧好自己。
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陳清河隨後提醒學生，無論拿到碩士或博士，回到職場工作後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了」，但此番言論卻在社群上引發校友、在校師生的譁然。
世新大學校方今（4）日在官網發表聲明表示，在畢業典禮中陳清河校長對畢業生的勉勵內容引發討論，學校感謝同學及社會各界提出的意見與回饋，也重視大家對教育、職場與身心健康議題的關注。
校長當日致詞的本意，是希望同學在面對未來職涯挑戰與環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作與生活之間取得平衡，照顧好自己的身心健康。
世新大學提到，對於致詞中部分表達方式，若因理解角度不同而引發同學的不安或疑慮，陳清河校長表達理解與尊重。這也提醒我們，在面對不同世代對工作、生活與自我價值的思考時，更需要持續傾聽與對話。
感謝所有關心此事的師生、校友與社會大眾。學校將持續傾聽各方意見，努力營造更友善、包容且重視身心健康的校園環境。祝福所有畢業生，帶著勇氣與自信迎向未來，也別忘了照顧好自己。
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