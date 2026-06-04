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▲中華民國警察之友總會高雄港警察之友會主任委員謝龍隱(左)致送高雄港務警察總隊每位同仁全聯禮券，以鼓舞員警工作士氣，由高雄港務警察總隊總隊長廖國政(右)代表接受。(圖／高雄港務警察總隊提供)

▲高雄港警察之友會主任委員謝龍隱(左4)頒發獎勵金，以及深具紀念意義的警艇模型與獎牌，給今年模範警察及績優同仁，以資鼓勵。(圖／高雄港務警察總隊提供)

▲台灣港務公司總經理王錦榮(中)頒發獎勵金，以及深具紀念意義的警艇模型與獎牌，給今年模範警察及績優同仁，以資鼓勵。(圖／高雄港務警察總隊提供)

內政部警政署高雄港務警察總隊3日，在高雄港務警察總隊禮堂，舉辦115年警察節慶祝大會，會中頒獎表揚模範警察及績優同仁，以肯定其卓越貢獻，並嘉勉該總隊同仁維護港區治安之辛勞。警政署高雄港務警察總隊115年警察節慶祝大會，是由高雄港務警察總隊總隊長廖國政主持，有台灣港務公司總經理王錦榮、中華民國警察之友總會高雄港警察之友會主任委員謝龍隱、團長駱啟明、高雄區漁會理事長黃一茂等人，以及高雄港務警察總隊模範警察及績優同仁與會。高雄港務警察總隊總隊長廖國政表示，中華民國警察之友總會高雄港警察之友會是高雄港務警察總隊警察工作最堅強的後盾，感謝高雄港警察之友會對警察同仁的支持與關懷，舉凡頒贈破案慰問金(品)等均不遺餘力，令人十分感佩。廖國政說，感謝高雄港警察之友會於警察節前夕，以實際的行動，表現對同仁最大的支持，高雄港務警察總隊將持續帶領同仁持續做好警察工作，讓民眾安居樂業、社會安定，並提醒同仁執勤時注意自身安全、保持身體健康，並預祝全體同仁警察節快樂。高雄港警察之友會主任委員謝龍隱於會中致送高雄港務警察總隊每位同仁全聯禮券，以鼓舞員警工作士氣，由高雄港務警察總隊總隊長廖國政代表接受。會中並由台灣港務公司總經理王錦榮、中華民國警察之友總會高雄港警察之友會主任委員謝龍隱、團長駱啟明、高雄區漁會理事長黃一茂等人頒發獎勵金，以及深具紀念意義的警艇模型與獎牌，給今年模範警察及績優同仁，以資鼓勵。