我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市某國小資深教師不幸在校內墜樓身亡，告別式訂在6月6日。市長陳其邁今（4）日表示，會出席該教師公祭，他並提到高市府已組成專案調查小組釐清事件，成立「教師支持諮詢小組」，預計明天與兩大教師團體討論，針對校事會議前導入調處程序等減壓配套擬定方案。該名57歲的國小資深教師於5月25日在校內不幸墜樓身亡，引發各界關注，其告別式訂在6日上午8時舉行。陳其邁表示，先前已前往慰問家屬，他覺得老師很辛苦，即使少子化趨勢，對學校事務與老師來說並沒減輕負擔，反而承受非常大的壓力。陳其邁指出，除了由專門小組來釐清事件發生過程，市府另外將成立教師支持諮詢小組，針對教師權益保障充分落實，例如校事會議前、教師權益部分如何調處，避免一些涉及教師冗長程序或增加老師行政及整個教學負擔的相關配套。陳其邁也提及，明天會跟兩個教師團體共同討論，擬定相關方案支持老師。