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韓國啦啦隊女神Mimi趙娟週在台人氣狂飆，今（4日）迎來生日的她，驚喜宣布解鎖新身分，跨界擔任Yahoo購物618年中慶應援大使，她大方許下生日願望，甜喊「希望能在台灣好好安定下來，和台灣粉絲長長久久在一起！」談到最難忘的生日禮物，她透露曾有粉絲特別訂製的企鵝造型巧克力蛋糕，雖然從台南一路顛簸送回台北，打開時早已「壓扁變形」，但滿滿的心意仍讓她感動至今。私下是網購迷兼動漫宅的趙娟週，日前 Cosplay扮《鏈鋸人》引爆粉絲暴動。趙娟週笑稱自己最大的紓壓方式，就是躺在床上滑手機買東西。她自認平時算是理性消費派，但碰上電商購物節，就忍不住失守，化妝品直接「包色」狂掃。近期積極體態管理的她，除帶來瘦身成功的好消息，更自豪的說：「最近最滿意的戰利品就是瘋狂大買『S號』美褲！」身為統一獅Uni-Girls主力成員，趙娟週超敬業挺過球場烈日高溫暴曬毫不喊苦，卻對台灣「在地三寶」味道完全舉白旗，聽到榴槤、臭豆腐與香菜，當場抱頭大喊：「OH MY GOD！」崩潰的真實反應笑翻全場。不過，私下超愛與激推滷肉飯、台南牛肉湯與炸蚵嗲的她，連工作人員也笑說她根本已經「入魂台灣」，現在連講完電話都會不自覺自帶台式軟萌的「Bye Bye～」，反差萌指數破表。從球場應援跨界到Yahoo購物618應援，趙娟週直言「想把力量傳遞給大眾的心情是一樣的！」也不忘發揮大使職責，推薦大家趁這波大促，跟著她一起大血拼，把平時常回購的生活用品與化妝品等一次囤齊。為了回饋全台「阿官的粉絲」與網購族，更和Yahoo購物攜手祭出寵粉無極限的獨家企劃！活動期間，將送出千張「趙娟週專屬應援簽名卡」，幸運粉絲甚至有機會獲得與女神的親密互動「神秘福利」驚喜體驗，讓女神給你專屬應援！