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新北、台中、高雄6縣市公布毒駕累犯名單！查緝件數暴增636%

▲新北市毒駕累犯名單。（圖／新北市警察局提供）

▲新竹縣毒駕累犯名單。（圖／新竹縣警察局提供）

▲雲林縣毒駕累犯名單。（圖／雲林縣警察局提供）

▲嘉義市毒駕累犯名單。（圖／嘉義市政府警察局）

▲台中市毒駕累犯名單。（圖／臺中 TCPB 波麗士臉書）

▲高雄市毒駕累犯名單。（圖／高市警交大提供）

毒駕怎麼抓？拒驗也能強制採檢 路上看到蛇行車快通報

▲面對毒駕氾濫，警方除擴大公開累犯名單，也強化查緝與羈押措施。（圖／中正一分局提供）

行政院拍板修法！毒駕罰則全面升級 最高終身吊照

▲行政院拍板修法，未來毒駕不僅提高刑責與罰鍰，累犯將終身不得考照，甚至沒入車輛，同車乘客若未勸阻也可能挨罰。（圖／行政院提供）

毒駕最高罰12萬「累犯再多9萬」！同車乘客也可能挨罰

▲新北市今年1月至5月共查獲2465件毒駕案件，較去年同期335件暴增2130件，增幅高達636%，相當於7.4倍。（示意圖／取自unsplash）

毒駕問題持續惡化，新北市警方首度公布10年內酒毒駕累犯姓名與未遮碼照片，統計顯示，新北市今年1月至5月共查獲2465件毒駕案件，較去年同期335件暴增2130件，增幅高達636%，相當於7.4倍，顯示毒駕問題有持續升溫趨勢。除了新北之外，新竹縣、台中市、雲林縣、嘉義市及高雄市也陸續公布毒駕累犯資訊。行政院也同步加快修法腳步，未來將提高罰則、吊銷駕照，甚至連同車乘客都可能面臨處罰。新北市警察局2日公布最新統計，今年1月至5月全市共取締2465件毒駕案件，相較去年同期335件增加2130件，增幅高達636%，約為去年同期的7.4倍。因應毒駕問題日益嚴重，新北警方依據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，首度公告符合10年內累犯標準的酒駕、毒駕及拒測累犯名單，共有11人姓名與照片遭公開，希望藉由社會監督力量，降低危險駕駛再犯機率。除新北市外，新竹縣、雲林縣及嘉義市等地也陸續公布毒駕累犯全名及照片。警方指出，配合《刑事訴訟法》預防性羈押新制，反覆從事毒駕等重大危害公共安全行為者，若有具體事證顯示有再犯風險，檢察官可向法院聲請羈押，以防止危害持續發生。警方表示，若駕駛接受唾液毒品快篩後呈陽性反應，或已有明顯證據顯示無法安全駕駛，即可依《刑事訴訟法》規定，以現行犯或準現行犯身分逮捕。即使駕駛拒絕接受尿液檢測，警方仍可報請檢察官核發鑑定許可書，依法進行強制採驗，避免違規者藉由拒檢規避法律責任。警方也提醒民眾共同防制毒駕，如果知道親友有施用毒品情形，不應將車輛借給對方使用，以免事故發生後衍生法律責任。若發現路上有車輛出現蛇行、飄移、忽快忽慢等異常駕駛情況，也應立即撥打110報案，由警方到場攔查。行政院4日院會拍板多項反毒與防制毒駕措施，將從源頭防堵、加強查緝及提高處罰三大方向推動共14項措施，全面強化毒駕管理制度。行政院長卓榮泰表示，未來將把依托咪酯列為第一級毒品，製造、運輸及販賣最高可處死刑，同時強化國際緝毒合作，並研議將唾液快篩正式納入法制，提升查緝量能。交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦則指出，未來毒駕初犯將直接吊銷駕照，3年內不得重新考領；若屬累犯，將終身不得再取得駕照。若因毒駕造成他人重傷或死亡，除終身吊照外，涉案車輛也將被沒入。罰鍰部分也將採最高額度處分，機車毒駕最高裁罰9萬元、汽車最高12萬元；若再次違規，將在前次罰鍰基礎上再加罰9萬元，而且持續累加、不設上限。此外，未來只要涉及毒駕案件，不論駕駛是否為車主，涉案車輛都可能遭沒入。若同車乘客明知駕駛吸毒卻未勸阻，也可被處以最高1萬5000元罰鍰。胡迪琦進一步表示，未來將建立毒癮者駕照管理制度，針對吸毒者研議預防性吊照或吊銷駕照機制，必須完成戒癮程序後才能重新申領駕照；若未完成戒癮即上路駕駛，將比照無照駕駛加重處罰，希望透過多重措施降低毒駕風險，保障用路人安全。