2026年MLB跨聯盟系列賽三連戰的終章，將於台灣時間5日在休士頓美粒果球場（Minute Maid Park）登場。匹茲堡海盜以33勝29敗高居國聯中區第二、近況火燙，在本系列賽已搶下前兩戰，挾著五戰四勝的絕佳氣勢叩關終戰；主隊休士頓太空人則以28勝35敗排名美聯西區第四，在本系列賽連吞兩敗，背水一戰。此戰海盜派出右投瓊斯（Jared Jones），對陣太空人本季ERA僅2.57、表現穩定的右投台灣旅外好手鄧愷威（Kai-Wei Teng），力拚本季第4勝。
🟡本文重點摘要
📍兩隊近況與本季戰績一覽
📍先發投手對決分析
📍兩隊打線核心球員介紹
📍傷兵報告
📍海盜、太空人勝負預測
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兩隊近況與本季戰績一覽
海盜近況相當火燙，近五戰四勝一敗，包含在本系列賽G1以10比6大勝太空人，以及連勝明尼蘇達雙城。攻守全面的競爭力，讓他們成為本季國聯中區的黑馬威脅。
太空人本季持續在傷兵陰影下掙扎，近況不佳，本系列賽前兩戰均告落敗。主場戰績僅14勝17敗，對一支以美粒果球場為堡壘的傳統強隊而言，表現令人失望。
先發投手分析
瓊斯（Jared Jones）： 本季首發即陷入苦戰，在對雙城的首場先發中，以4.1局被打7安、丟5分黯然下場，ERA高掛10.38。作為海盜輪值中的重要一環，他迫切需要用表現證明自己已調整好狀態。
鄧愷威（Kai-Wei Teng）： 台灣旅外投手鄧愷威本季表現持續穩定，五場先發累計投42局，三振43人，ERA僅2.57、WHIP為1.10，是太空人在輪值中最可靠的支柱之一。面對狀態火燙的海盜打線，他的投球控制與三振能力將是太空人守住主場最重要的關鍵。
兩隊打線核心球員介紹
尼克・岡薩雷斯（Nick Gonzales，三壘手） 打擊率.312（全MLB第六）、9支二壘安打、3次盜壘、OPS .738。本季展現出穩定的選球與安打能力，是海盜中棒打線的壓艙石。
布蘭登・洛伊（Brandon Lowe） 15支全壘打、打擊率.258、40分打點，是海盜打線中的長打威脅。
克里斯汀・沃克（Christian Walker，一壘手） 打擊率.247、16支全壘打（MLB第八）、45分打點、OPS .817。雖然打擊率不算突出，但長打能力與打點效率在太空人打線中舉足輕重。
海盜、太空人終戰勝負預測
傷兵報告
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🟡電視轉播：
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📍海盜、太空人勝負預測
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兩隊近況與本季戰績一覽
匹茲堡海盜
|項目
|數據
|本季戰績
|33勝29敗（國聯中區第二）
|客場戰績
|15勝14敗
|本季得分
|311分（全MLB第三）
|團隊打擊率
|.255（全MLB第三）
|近五戰
|四勝一敗
休士頓太空人
|項目
|數據
|本季戰績
|28勝35敗（美聯西區第四）
|主場戰績
|14勝17敗
|本季得分
|277分
|團隊打擊率
|.243
|近五戰
|二勝三敗
先發投手分析
|投手
|球隊
|勝敗
|ERA
|WHIP
|局數
|被安打
|三振
|保送
|賈瑞德・瓊斯（Jared Jones）
|海盜
|0-0
|10.38
|2.08
|4.1局
|7
|6
|2
|
鄧愷威（Kai-Wei Teng）
|太空人
|3-3
|2.57
|1.10
|42局
|27
|43
|19
鄧愷威（Kai-Wei Teng）： 台灣旅外投手鄧愷威本季表現持續穩定，五場先發累計投42局，三振43人，ERA僅2.57、WHIP為1.10，是太空人在輪值中最可靠的支柱之一。面對狀態火燙的海盜打線，他的投球控制與三振能力將是太空人守住主場最重要的關鍵。
匹茲堡海盜歐尼爾・克魯茲（Oneil Cruz，外野手） 打擊率.258、14支全壘打（MLB第15）、44分打點（MLB第五）、19次盜壘（MLB第三）、長打率OPS .860。攻守兼備的全能型球員，是海盜攻擊端最具爆發力的核心。
尼克・岡薩雷斯（Nick Gonzales，三壘手） 打擊率.312（全MLB第六）、9支二壘安打、3次盜壘、OPS .738。本季展現出穩定的選球與安打能力，是海盜中棒打線的壓艙石。
布蘭登・洛伊（Brandon Lowe） 15支全壘打、打擊率.258、40分打點，是海盜打線中的長打威脅。
休士頓太空人約丹・艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，外野手） 打擊率.316（MLB第十二）、21支全壘打、44分打點、OPS高達1.065（MLB第四）。本季繼續展現MVP級別的攻擊火力，是太空人最不可或缺的進攻引擎。
克里斯汀・沃克（Christian Walker，一壘手） 打擊率.247、16支全壘打（MLB第八）、45分打點、OPS .817。雖然打擊率不算突出，但長打能力與打點效率在太空人打線中舉足輕重。
海盜勝利的理由近況火燙： 海盜近五戰四勝一敗，且已在本系列賽橫掃前兩場，球員士氣與信心均處於高點。克魯茲與岡薩雷斯組成的中心棒次具備相當的破壞力。
太空人勝利的理由投手優勢： 鄧愷威本季五場先發ERA僅2.57、三振率高，是本場比賽最大的均衡因子。艾瓦瑞茲與沃克的長打火力一旦爆發，足以在短局數內主導比賽走向。
綜合預測儘管海盜氣勢如虹，本場比賽的投手對決很可能才是決定勝負的關鍵。鄧愷威本季投球水準遠優於狀態未穩的瓊斯，若太空人打線能率先掌握主動、讓艾瓦瑞茲的長打威力充分發揮，主隊有機會在終戰避免遭到橫掃。然而海盜若能在前幾局攻破鄧愷威、讓瓊斯穩定發揮，完成橫掃並非不可能。
匹茲堡海盜
|球員
|守備位置
|傷兵類別
|預計回歸
|Oddanier Mosqueda
|後援投手
|60天傷兵
|6月3日
|Mike Clevinger
|後援投手
|7天傷兵
|6月3日
|Sean Sullivan
|先發投手
|60天傷兵
|6月3日
|Anthony Solometo
|先發投手
|60天傷兵
|6月8日
|Konnor Griffin
|游擊手
|10天傷兵
|6月10日
休士頓太空人
|球員
|守備位置
|傷兵類別
|預計回歸
|Joey Loperfido
|左外野手
|10天傷兵
|6月3日
|Walker Janek
|捕手
|7天傷兵
|6月3日
|Lance McCullers Jr.
|先發投手
|15天傷兵
|6月7日
|Jose Altuve
|二壘手
|10天傷兵
|6月8日
|Yainer Diaz
|捕手
|10天傷兵
|6月8日
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
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