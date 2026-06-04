2026年MLB跨聯盟系列賽三連戰的終章，將於台灣時間5日在休士頓美粒果球場（Minute Maid Park）登場。匹茲堡海盜以33勝29敗高居國聯中區第二、近況火燙，在本系列賽已搶下前兩戰，挾著五戰四勝的絕佳氣勢叩關終戰；主隊休士頓太空人則以28勝35敗排名美聯西區第四，在本系列賽連吞兩敗，背水一戰。此戰海盜派出右投瓊斯（Jared Jones），對陣太空人本季ERA僅2.57、表現穩定的右投台灣旅外好手鄧愷威（Kai-Wei Teng），力拚本季第4勝。

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🟡本文重點摘要

📍兩隊近況與本季戰績一覽

📍先發投手對決分析

📍兩隊打線核心球員介紹

📍傷兵報告

📍海盜、太空人勝負預測

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兩隊近況與本季戰績一覽

匹茲堡海盜

項目 數據
本季戰績 33勝29敗（國聯中區第二）
客場戰績 15勝14敗
本季得分 311分（全MLB第三）
團隊打擊率 .255（全MLB第三）
近五戰 四勝一敗
海盜近況相當火燙，近五戰四勝一敗，包含在本系列賽G1以10比6大勝太空人，以及連勝明尼蘇達雙城。攻守全面的競爭力，讓他們成為本季國聯中區的黑馬威脅。

休士頓太空人

項目 數據
本季戰績 28勝35敗（美聯西區第四）
主場戰績 14勝17敗
本季得分 277分
團隊打擊率 .243
近五戰 二勝三敗
太空人本季持續在傷兵陰影下掙扎，近況不佳，本系列賽前兩戰均告落敗。主場戰績僅14勝17敗，對一支以美粒果球場為堡壘的傳統強隊而言，表現令人失望。

先發投手分析

投手 球隊 勝敗 ERA WHIP 局數 被安打 三振 保送
賈瑞德・瓊斯（Jared Jones） 海盜 0-0 10.38 2.08 4.1局 7 6 2

鄧愷威（Kai-Wei Teng）

 太空人 3-3 2.57 1.10 42局 27 43 19
瓊斯（Jared Jones）： 本季首發即陷入苦戰，在對雙城的首場先發中，以4.1局被打7安、丟5分黯然下場，ERA高掛10.38。作為海盜輪值中的重要一環，他迫切需要用表現證明自己已調整好狀態。

鄧愷威（Kai-Wei Teng）： 台灣旅外投手鄧愷威本季表現持續穩定，五場先發累計投42局，三振43人，ERA僅2.57、WHIP為1.10，是太空人在輪值中最可靠的支柱之一。面對狀態火燙的海盜打線，他的投球控制與三振能力將是太空人守住主場最重要的關鍵。

▲鄧愷威本季先發表現穩定，累計42局送出43次三振，防禦率僅2.57，是太空人輪值的重要支柱。（圖／美聯社／達志影像）
▲鄧愷威本季先發表現穩定，累計42局送出43次三振，防禦率僅2.57，是太空人輪值的重要支柱。（圖／美聯社／達志影像）
兩隊打線核心球員介紹

匹茲堡海盜

歐尼爾・克魯茲（Oneil Cruz，外野手） 打擊率.258、14支全壘打（MLB第15）、44分打點（MLB第五）、19次盜壘（MLB第三）、長打率OPS .860。攻守兼備的全能型球員，是海盜攻擊端最具爆發力的核心。

尼克・岡薩雷斯（Nick Gonzales，三壘手） 打擊率.312（全MLB第六）、9支二壘安打、3次盜壘、OPS .738。本季展現出穩定的選球與安打能力，是海盜中棒打線的壓艙石。

布蘭登・洛伊（Brandon Lowe） 15支全壘打、打擊率.258、40分打點，是海盜打線中的長打威脅。

休士頓太空人

約丹・艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，外野手） 打擊率.316（MLB第十二）、21支全壘打、44分打點、OPS高達1.065（MLB第四）。本季繼續展現MVP級別的攻擊火力，是太空人最不可或缺的進攻引擎。

克里斯汀・沃克（Christian Walker，一壘手） 打擊率.247、16支全壘打（MLB第八）、45分打點、OPS .817。雖然打擊率不算突出，但長打能力與打點效率在太空人打線中舉足輕重。

▲艾瓦瑞茲本季持續展現MVP等級火力，已累積21支全壘打、44分打點，肩負太空人止敗重任。（圖／美聯社／達志影像）
▲艾瓦瑞茲本季持續展現MVP等級火力，已累積21支全壘打、44分打點，肩負太空人止敗重任。（圖／美聯社／達志影像）
海盜、太空人終戰勝負預測

海盜勝利的理由

近況火燙： 海盜近五戰四勝一敗，且已在本系列賽橫掃前兩場，球員士氣與信心均處於高點。克魯茲與岡薩雷斯組成的中心棒次具備相當的破壞力。

太空人勝利的理由

投手優勢： 鄧愷威本季五場先發ERA僅2.57、三振率高，是本場比賽最大的均衡因子。艾瓦瑞茲與沃克的長打火力一旦爆發，足以在短局數內主導比賽走向。

綜合預測

儘管海盜氣勢如虹，本場比賽的投手對決很可能才是決定勝負的關鍵。鄧愷威本季投球水準遠優於狀態未穩的瓊斯，若太空人打線能率先掌握主動、讓艾瓦瑞茲的長打威力充分發揮，主隊有機會在終戰避免遭到橫掃。然而海盜若能在前幾局攻破鄧愷威、讓瓊斯穩定發揮，完成橫掃並非不可能。

▲海盜強打歐尼爾・克魯茲本季已敲出14轟、44分打點，攻守跑兼具，是球隊進攻核心人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲海盜強打歐尼爾・克魯茲本季已敲出14轟、44分打點，攻守跑兼具，是球隊進攻核心人物。（圖／美聯社／達志影像）
傷兵報告

匹茲堡海盜

球員 守備位置 傷兵類別 預計回歸
Oddanier Mosqueda 後援投手 60天傷兵 6月3日
Mike Clevinger 後援投手 7天傷兵 6月3日
Sean Sullivan 先發投手 60天傷兵 6月3日
Anthony Solometo 先發投手 60天傷兵 6月8日
Konnor Griffin 游擊手 10天傷兵 6月10日

休士頓太空人

球員 守備位置 傷兵類別 預計回歸
Joey Loperfido 左外野手 10天傷兵 6月3日
Walker Janek 捕手 7天傷兵 6月3日
Lance McCullers Jr. 先發投手 15天傷兵 6月7日
Jose Altuve 二壘手 10天傷兵 6月8日
Yainer Diaz 捕手 10天傷兵 6月8日
📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台

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緯來體育台

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MLB TV、愛爾達體育台

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...