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P. LEAGUE+日前公布2025-26球季年度MVP、年度洋將與年度第一隊等重要獎項，其中臺北富邦勇士的當家洋將、本季聯盟得分王古德溫（Archie Goodwin）意外掉出年度第一隊陣容，讓他忍不住在貼文下方直接留言狠酸「What a joke.」，引發軒然大波。對此，古德溫今（4）日在冠軍賽媒體日受訪時首度正面回應，他表示自己完全沒有生氣，但也霸氣直言：「我有權利認為自己就是PLG最好的球員。」古德溫本季在PLG例行賽場均狂轟25.8分，登頂聯盟得分王。然而日前公布的年度第一隊名單中，由桃園璞園領航猿盧峻翔、伯朗、李家慷，臺南台鋼獵鷹谷毛唯嘉，以及勇士隊隊友莫巴耶入選，領航猿成為最大贏家，古德溫卻遺憾落榜。事實上，這已經不是古德溫第一次因個人獎項與評審槓上。先前在東亞超級聯賽（EASL）公布年度獎項時，場均狂飆29.3分的古德溫同樣未能入選年度最佳陣容，當時他就在社群開砲：「得分王兼紀錄保持者沒入選，這難道不奇怪嗎？」對於接連在東超與PLG獎項邊緣化、並引發「What a joke」的留言風波，古德溫今日笑著喊冤：「我覺得大家、甚至整個世界都把那句話看得太嚴重了。我真的沒有生氣。那些入選第一隊的球員，如果是媒體投票呈現出來的結果，我百分之百尊重。」雖然強調自己並非心懷怨恨，但身為砍將的驕傲，古德溫依舊展現了當仁不讓的王者氣勢。他嚴正表示：「無論身處何地，每個人都有權利認為自己是全場最強的。而我，絕對有權利認為自己就是PLG裡最強的球員。」「我的得分、我的各項數據都已經在賽場上證明了這點。更不用說每場比賽對手是怎麼瘋狂包夾、針對我的，這早就讓所有人知道我才是這個聯盟的第一人。」古德溫透露，自己也有和勇士隊的隊友們溝通，大家都知道他只是在分享真實的想法，這在職業運動中並不是什麼大不了的事情。隨著總冠軍賽的戰火即將點燃，古德溫強調自己的目光早已從個人成就移開，全面鎖定在象徵最高榮耀的金盃，「我真的不在乎那些個人獎項，我唯一在乎的只有總冠軍。最後到底是誰拿到總決賽MVP也不重要，我們來到這裡的唯一目的就是贏球。這才是我的核心焦點。」