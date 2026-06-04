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▲孫易磊今日後援1局無失分，最快球速來到震撼全場的157公里，賽後防禦率下修至極為優異的2.54，正全力等待重返一軍的機會。（圖／取自北海道日本火腿鬥士隊官方IG）

旅日台將今（4）日在日本職棒（NPB）二軍賽場傳來令人振奮消息！效力於西武獅隊的台灣重砲林安可，今日在對陣橫濱DeNA二軍的比賽中展現強烈攻擊企圖心，揮別近期一軍低潮，敲出單場雙安並外帶3分打點的清壘三壘安打；而效力於北海道日本火腿鬥士隊的21歲「台灣至寶」孫易磊，也在對陣中日龍二軍的比賽中後援登板，展現剛猛球威，狂飆2次三振且無失分，最快球速來到157公里。近期在一軍賽場上經歷打擊低谷、打擊三圍下滑至.200/.270/.330的林安可，日前遭球團抹消登錄，下放二軍調整手感。今日他擔任先發第6棒、鎮守右外野，首打席便迅速進入狀況，掃出一支右外野方向的一壘安打。真正的勝負分水嶺發生在3局下半，當時西武攻佔滿壘，林安可提著棒子站上打擊區，面對橫濱先發右投竹田祐，他展現重砲本色，精準鎖定失投球一棒將球掃向中外野深遠地帶。這支價值連城的清壘三壘安打一口氣送回壘上3名隊友，幫助球隊逆轉並奠定勝基。林安可全場4打數敲出2支安打、包辦3分打點，成為西武二軍最終以8：4收下勝利的頭號功臣。另一邊的火腿二軍賽場，去年成功升格支配下球員、年僅21歲的孫易磊，今年賽季尚未獲得一軍登錄，持續在二軍磨練穩定度。今日面對中日二軍，孫易磊在8局上半、球隊5：1領先時後援登板。一上場雖因隊友守備失誤讓首名打者上壘，但他毫未受影響，僅用1球就讓石川大峨擊出三壘平飛球出局。抓下第一個出局數後，孫易磊一度控球陷入短暫亂流，連投4顆壞球保送了能戸輝夢，面臨1出局一、二壘有人的得點圈危機。此時這位台灣火球男展現強大的強心臟與壓制力，迅速回穩，連續投出凌厲的變化球搭配速球，接連三振掉新保茉良以及中日的古巴重砲羅里格茲（Christian Rodriguez）順利解危，最終火腿二軍以6：1收下勝利。孫易磊後援1局未被敲任何安打無失分，送出2K、1保送，防禦率下修至優異的2.54。