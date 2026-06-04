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▲胡瓜67歲生日禮物是家人為他訂製的法拉利812 GTS（如圖），令他愛不釋手。（圖／翻攝自《下面一位》YouTube）

▲胡瓜（如圖）的家人集資送了一台法拉利給他當作生日禮物，看車時他一直說超感動。（圖／翻攝自《下面一位》YouTube）

綜藝天王胡瓜今（4）日過67歲生日，家人特別集資為他買了台法拉利，他到現場開箱時激動得要哭，在他的YT頻道節目《下面一位》裡記錄了提車過程，胡瓜表示，希望觀眾朋友們也為他開心，因為這是他人生中第一台法拉利，而且他也已經有20年沒買過車了，平常代步的都是車齡26年、15年的老車，這次收到大禮，也讓他開心到整晚都睡不著。家人為胡瓜挑選的車款，是法拉利最經典、最值錢的頂級旗艦「Ferrari 812 GTS」。這台超跑大有來頭，搭載了法拉利最引以為傲、從無到由單一工匠親手打造的純6.5升V12自然進氣引擎。在當今多為油電車的時代，這種純正12缸的血統堪稱絕版藝術品，車身更配有專屬的學統證明編號。這台812 GTS外觀選用極具質感的特殊金屬漆色「Rosso Fiorano」（賽道紅），搭配經典的雙駝峰敞篷設計、超輕量化的鋼圈鍛造，以及包覆感極佳的絕美皮革內裝，完全砸中胡瓜熱愛敞篷跑車的喜好。坐進駕駛座摸著方向盤的胡瓜，雙眼發亮地說：「這台目前是我做夢都想要的車！每天都在影片上看著流口水，辛苦一輩子，終於加入法拉利大家庭了！」這場交車之旅驚喜連連，工作人員特別帶領胡瓜深入平時不對外開放的管制區。現場有原廠認證的中古車，還有多款賽道限定、要價上千萬元的296 Challenge賽車與價值3千萬的SF90超跑。其中有台296系列的風動模型，是原廠在開發初期用來測試空氣力學的極珍貴原版比例模具，雖然是一台完全不能開的車，但在原廠系統裡卻被正式登記為一台車，且已被台灣的頂級實力客群收藏，1600萬昂貴身價，讓胡瓜頻頻嘖嘖稱奇。當然法拉利交車時必備的香檳、棒球帽、鮮花等，法拉利交車中心也都有為胡瓜準備整套，中心也透露，胡瓜成為法拉利車主後，也擁有一次義大利馬拉內羅原廠工廠參觀機會，讓他十分期待安排到義大利原廠參觀。