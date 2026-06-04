中國國台辦昨日宣布，第18屆海峽論壇將在6月中旬於廈門舉辦，並在6月13日舉辦論壇大會。對此，陸委會今（4）日表示，禁止在台辦理海峽論壇相關活動，也不得與陸方合作辦理、禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動。針對國民黨副主席張榮恭將參加海峽論壇，陸委會副主委梁文傑表示，因為國民黨要去的人員，並不在政府所要管制的人員中，因此不需要和陸委會申請。
陸委會今日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。梁文傑一開始先宣布海峽論壇陸委會的立場：第一，禁止在台辦理海峽論壇相關活動，也不得與陸方合作辦理；第二，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動；第三，禁止推動消滅中華民國的一國兩制台灣方案或民主協商等活動；第四，提醒國人注意，遵守兩岸條例以及相關規範，避免觸法；第五，提醒國人注意赴陸人身安全風險；第六，呼籲各界和政黨，不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。
梁文傑說，中華民國的公職人員跟公務人員去中國大陸都是要有准許的，所以凡是要跟陸委會申請過去參加海峽論壇，陸委會是一概不會准許。
國民黨參加海峽論壇 梁文傑：不要淪為對台統戰工具
針對國民黨的副主席張榮恭將去參加海峽論壇、有沒有縣市首長還是公務人員申請要去海峽論壇？梁文傑表示，因為國民黨的要去的人員，並不在政府所要管制的人員當中，所以他們不需要跟陸委會申請。但是還是呼籲各界和各政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰的工具，目前當然有一些單位跟陸委會提出申請，「我們是不會准許」。
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梁文傑說，中華民國的公職人員跟公務人員去中國大陸都是要有准許的，所以凡是要跟陸委會申請過去參加海峽論壇，陸委會是一概不會准許。
國民黨參加海峽論壇 梁文傑：不要淪為對台統戰工具
針對國民黨的副主席張榮恭將去參加海峽論壇、有沒有縣市首長還是公務人員申請要去海峽論壇？梁文傑表示，因為國民黨的要去的人員，並不在政府所要管制的人員當中，所以他們不需要跟陸委會申請。但是還是呼籲各界和各政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰的工具，目前當然有一些單位跟陸委會提出申請，「我們是不會准許」。