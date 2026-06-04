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▲《麥可傑克森》慶祝台灣賣座破億，北中南部分IMAX映廳又有安排場次。（圖／翻攝自IMDb）

▲賈法傑克森在《麥可傑克森》演活親叔叔麥可的神態，是今夏很突出的新秀演員。（圖／美聯社／達志影像）

想要在台灣打破類型不討喜的限制，還得是「流行樂之王」麥可傑克森才辦得到！將他生平搬上大銀幕的電影《麥可傑克森》，台灣上映7週，票房突破1億大關，創下歐美音樂傳記電影的賣座新紀錄，儘管連麥可的粉絲對於片子成績都有兩極化的觀感，卻仍然踴躍買票力挺，目前《麥可傑克森》全球總票房已達8.5億美元，突破10億指日可待。《麥可傑克森》重新喚起各國粉絲對於已故「流行樂之王」的懷念，儘管還未上映影評人已經砲轟片子拍得平淡如水、亮點不足，依舊開出預期中的亮麗票房，不少歌迷更帶著子女進場，讓21世紀的觀眾知道樂壇曾經有這麼一位神級天王，創下罕有人能匹敵的驚人成就，電影推出也讓麥可吸收了不少年輕的粉絲，在台灣能創紀錄，粉絲們功不可沒。過往知名歌手或樂團軼事搬上大銀幕，台灣上映反應總是偏冷淡，和歐美有顯著的差距，《麥可傑克森》台灣成績雖然還是和歐美有大段距離，已經強過《波希米亞狂想曲》、《貓王艾維斯》等片不少，甚至全台還賣破1億大關，有如奇蹟。這之中許多歌迷進戲院N刷，甚至各大影城輪流舉辦歡唱場，歌迷像是進戲院欣賞麥可的演唱會，氣氛變得更嗨、片子看起來也更過癮。其實《麥可傑克森》只拍到麥可在《Bad》專輯推出後、事業達到巔峰就畫下句點，影響他人生很大的戀童案控訴等相關內容，因為在當年的和解協議裡有提到不能拍到當事人，劇本只好重新修改，造成整部片不太能提及麥可人生中最大的挫折，影評不滿意、有些觀眾感到空虛，也是可以預料。但對於部分麥可粉絲來說，關於訴訟的那些反而是他們不願回顧的地方，沒有反而更開心，依舊抱著重溫麥可光輝歷史的心態去看片，沒覺得有太大問題，更對扮演麥可的賈法傑克森讚譽有加，認為他把自己叔叔麥可的神態演得活靈活現，是全片票房致勝的一大功臣。目前片子又回到新店、板橋、台中、高雄等地的威秀影城IMAX廳，粉絲們可以透過巨大銀幕再次回味麥可生前的演藝歷程。