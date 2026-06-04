由野球革命所主辦的「野球革命青棒新星對抗賽」將在6月5日（五）於台北市立天母棒球場所舉辦。本次活動採報名制，廣邀高中球員一同參與，當天亦
將有國內外職業球團球探、相關人員到場觀賽，從進階數據、球員發展的角度，打造一場屬於青棒球員的能力展示盛會。
野球革命主辦青棒新星對抗賽 超過130位選手報名參加
本次活動由財團法人聯發科技教育基金會贊助，也是全台首次的潛力新星對抗賽。除當天晚上進行的實戰對抗外，白天也會進行體能檢測、60碼檢測、打擊能力檢測、內外野手及捕手守備檢測等活動，從訓練數據到實戰數據，皆能在本次潛力新星對抗賽中收集到。
本次「野球革命青棒新星對抗賽」有超過130位選手報名參加，最終會篩選出約43位選手參與活動。名單涵蓋在黑豹旗、木棒聯賽、U18世界盃等重要賽事有過好表現的選手。當天晚上的對抗賽，會由智林體育台負責轉播，並由「Hito大聯盟」的主持人Adam擔任主播、「鍵盤球探」主持人Danny和阿Yueh擔任球評，可以在MOD、有線電視以及智林體育台YT頻道收看對抗賽的直播內容。
全程紀錄投打進階數據 期待成為台灣青棒與職業端橋樑
整場檢測會與對抗賽的投打進階數據，會由野球革命與Trackman的國際合作來蒐集、呈現。包含打者的擊球初速、擊球仰角；投手的轉速、球路位移等等，這些數據目前已是國際球探在評估球員價值時的重要參考標準，野球革命希望導入檢測機制，讓台灣選手能夠獲得國際標準的數據，有更多被看見的機會。
野球革命是首個以中職為主體的棒球進階數據資料庫，自2025年起也走入三級棒球，為高中木棒組球隊進行數據檢測，並透過我們的視角以及數據的彙整蒐集，針對學生棒球現況進行分析、也挖掘高中與大學的潛力新星。目前野球革命擁有臺灣唯一兼具比賽數據與訓練檢測數據的完整資料庫，也期待透過資料庫的建置，成為對接台灣學生棒球與國內外職業端的橋樑，讓國內優秀的棒球人才能有發光發熱的空間。
將有國內外職業球團球探、相關人員到場觀賽，從進階數據、球員發展的角度，打造一場屬於青棒球員的能力展示盛會。
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本次活動由財團法人聯發科技教育基金會贊助，也是全台首次的潛力新星對抗賽。除當天晚上進行的實戰對抗外，白天也會進行體能檢測、60碼檢測、打擊能力檢測、內外野手及捕手守備檢測等活動，從訓練數據到實戰數據，皆能在本次潛力新星對抗賽中收集到。
本次「野球革命青棒新星對抗賽」有超過130位選手報名參加，最終會篩選出約43位選手參與活動。名單涵蓋在黑豹旗、木棒聯賽、U18世界盃等重要賽事有過好表現的選手。當天晚上的對抗賽，會由智林體育台負責轉播，並由「Hito大聯盟」的主持人Adam擔任主播、「鍵盤球探」主持人Danny和阿Yueh擔任球評，可以在MOD、有線電視以及智林體育台YT頻道收看對抗賽的直播內容。
全程紀錄投打進階數據 期待成為台灣青棒與職業端橋樑
整場檢測會與對抗賽的投打進階數據，會由野球革命與Trackman的國際合作來蒐集、呈現。包含打者的擊球初速、擊球仰角；投手的轉速、球路位移等等，這些數據目前已是國際球探在評估球員價值時的重要參考標準，野球革命希望導入檢測機制，讓台灣選手能夠獲得國際標準的數據，有更多被看見的機會。
野球革命是首個以中職為主體的棒球進階數據資料庫，自2025年起也走入三級棒球，為高中木棒組球隊進行數據檢測，並透過我們的視角以及數據的彙整蒐集，針對學生棒球現況進行分析、也挖掘高中與大學的潛力新星。目前野球革命擁有臺灣唯一兼具比賽數據與訓練檢測數據的完整資料庫，也期待透過資料庫的建置，成為對接台灣學生棒球與國內外職業端的橋樑，讓國內優秀的棒球人才能有發光發熱的空間。