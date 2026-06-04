我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（4）日舉行股東會，董事長暨總裁魏哲家在會中回應AI需求、資本支出、股利政策、股票分割、漲價、海外布局等議題。以下整理股東會重點一次看。魏哲家指出，台積電去年營收與每股盈餘創歷史新高，晶圓出貨量達1500萬片12吋晶圓約當量，先進製程銷售占比達74%。昨日台積電收盤價2425元，較去年股東會時的950元，漲幅超過1.5倍。魏哲家表示，AI正從生成式AI走向代理式AI，從「查詢」進入「指令與執行」模式，將帶來更多Token消耗，也會推升運算需求。他說，客戶與雲端服務供應商對AI展望仍正向，台積電對未來數年AI大趨勢仍有信心。台積電預期第二季營收落在390億至402億美元，毛利率約65.5%至67.5%。以美元計，2026年全年營收可望成長逾30%。魏哲家也說，先進製程、先進封裝與特殊製程都會持續投資，不會放棄任何業務機會。魏哲家表示，今年資本支出原估520億至560億美元，目前更偏向560億美元。他坦言不知道資本支出高原期何時出現，但目前「未來幾年都很好」，還沒看到成長停止的指標，呼籲大家繼續買台積電。台積電去年每股現金股利由14元提高至18元，今年則至少24元。魏哲家表示，股利會持續成長回饋股東，投資則靠公司賺錢能力支應。財務長黃仁昭也說，台積電會維持可持續、穩定增加的股利政策，目前不考慮用庫藏股取代配息。黃仁昭表示，目前沒有必要實施股票分割，因台股已有零股交易，參與門檻不高；全台500多萬證券戶中，約一半持有台積電，也顯示流動性與參與度不成問題。魏哲家表示，台積電也努力讓晶片製造價值反映在價格上，但公司與客戶是長期夥伴關係，不會採取類似記憶體產業大幅漲價的作法，強調永續經營比短期獲利更重要。面對英特爾、三星與馬斯克晶圓廠計畫等挑戰，魏哲家表示，台積電30多年來從未缺乏競爭，但公司一直贏，未來也會努力保持領先。對於對手喊話超車，他直言「做夢」。魏哲家表示，美國亞利桑那廠投資持續推進，但面臨空汙管制與建築工人不足等挑戰。日本廠需求強勁，並沒有停產問題；德國廠則鎖定汽車與工業應用。有股東笑稱「相信魏哲家，今年買新家」，也有人關心紀念品。魏哲家表示，台積電不會發股東會紀念品，因為股東人數太多，「可以從台灣頭發到台灣尾」。魏哲家澄清，台積電有採購High-NA EUV設備，也正進行相關研發，只是目前成本仍高，公司會努力降低成本，等到具備經濟效益後再導入生產。魏哲家表示，這兩項應用都是未來重要方向，特別是在高齡化社會下，機器人有機會扮演照護角色。機器人在照護、醫療相關領域會越來越重要。他也透露，輝達執行長黃仁勳確實曾與他談到相關議題，但部分內容不方便公開說明。