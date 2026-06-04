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近年來大型市集、音樂祭及展覽活動蓬勃發展，只是，如何有效整合線上與線下資訊，提升參與者體驗並創造品牌價值，成為策展重要課題。有趣市集近日與Scanoo智掃通合作，於圓山花博舉辦的「漢堡大學」活動導入「一碼整合」系統，透過單一QR Code串聯活動資訊、品牌內容與即時公告，提供更完整的數位參與體驗，是一次數位策展走向整合化的成功案例。主辦單位表示，活動現場導入數位入口後，參與者只需掃描一次QR Code，即可取得活動地圖、攤位資訊、品牌介紹、優惠訊息及舞台節目等內容，減少資訊分散於不同社群平台或紙本物料的情況，也讓活動資訊更新更具即時性。此次系統同時為參展品牌建立專屬數位頁面，整合品牌介紹、產品資訊及社群連結，讓民眾在瀏覽活動資訊時，也能進一步認識有興趣的品牌內容。主辦方認為，此舉有助於突破實體攤位位置限制，增加品牌被看見的機會。Scanoo指出，隨著大型活動規模擴大，資訊管理與數位服務已逐漸成為策展不可或缺的一環。透過數位整合平台，不僅能減少紙本製作與更新成本，也能讓活動期間產生的互動數據，成為後續優化活動規劃的重要參考依據。根據活動統計，在未搭配抽獎或闖關機制的情況下，仍有近七成參與者主動掃描活動入口查詢資訊，超過半數使用者進一步瀏覽不同品牌內容，顯示當資訊取得門檻降低後，民眾對數位工具的接受度與使用意願也隨之提升。有趣市集表示，過往活動資訊往往分散於不同社群平台與宣傳管道，導致參與者查找不易。透過建立統一入口，從活動前期宣傳、活動期間導覽到活動結束後的內容保存，都能在同一架構下完成，讓活動價值得以延續。此外，隨著體驗經濟與數位科技融合，活動策展已從單純的人流經營，逐步走向數據管理與內容服務。如何透過數位工具提升參與者便利性、強化品牌曝光並累積活動資產，已成為大型展演與市集活動的重要發展方向。