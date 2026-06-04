我是廣告 請繼續往下閱讀

超過10家業者等認證 日韓東協都有

▲谷立言表示，美國正致力確保在無人機的研發、商業化與出口都保持領導地位，同時也認知到台灣在先進製造、電子產業及靈活生產能力上的優勢，使其成為不可或缺的絕佳夥伴。（圖／記者鍾泓良攝影）

美國正確保無人機研發 谷立言：台灣是不可或缺夥伴

AUVSI代表：台灣積極度高 具有領跑權

工研院今（4）日與美國無人產業協會（AUVSI）簽署「綠色無人機系統」（Green UAS）授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI在美國之外，第一個認可評鑑機構。取得該認證，意味台灣無人機業者不僅可以打入美國民用市場，更可以成為亞太地區的驗證中心，協助台灣無人機產業的國際地位。美國對無人機驗證分為Green UAS及「藍色無人機系統」（Blue UAS），前者著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，可以達到美國民間市場水準，而Blue UAS則是代表無人機資安、供應鏈透明度與可信任度可以達到美國軍用市場，目前我國是由雷虎科技取得。今年1月，AUVSI與工研院在美國簽署合作協議（MOU），專職網路安全測試和技術評估，擴大在台的滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞，今日簽署授權評鑑及服務協議契約，讓工研院正式成為其在台的第三方認可評鑑機構。工研院機械所所長張禎元受訪時說明，台灣成為美國綠色無人機第三方認可評鑑機構後，最大效益就是幫整機、零組件等廠商不用赴美檢驗，直接在台評鑑，省去一半以上的時間成本，目前已經有超過10家以上業者正排隊接受驗證，且台灣作為美國以外唯一的評鑑機構，其中也包含其他民主國家來台進行驗證。會中邀請經濟部次長何晉滄、經濟部產業發展署署長邱求慧、美國在臺協會處長谷立言（Raymond Greene）、AUVSI執行長Michael Robbins、工研院董事長吳政忠、工研院院長張培仁，以及漢翔航空董事長曹進平等業者出席。谷立言致詞說，美台在AI與無人機等尖端科技領域攜手合作，享有穩健且持續成長的夥伴關係，台灣去年已躍升為美國第4大貿易夥伴，而美國如今也是台灣最大的出口市場與投資目的地。他表示，見證AUVSI與工研院間達成合作，這遠遠不僅是一項技術協議而已，而是有決心攜手打造安全且具韌性的無人機供應鏈；無人系統對現代國防、經濟安全與佔據科技領導地位來說都是至關重要的核心。美國正致力確保在無人機的研發、商業化與出口都保持領導地位，同時也認知到台灣在先進製造、電子產業及靈活生產能力上的優勢，使其成為不可或缺的絕佳夥伴。Michael Robbins表示，去年9月首次與工研院接觸，當時就立刻知道雙方是最適合的夥伴，而可以在不到一年就可以完成相關對接，確保台灣成為第一個海外Green UAS認可評鑑機構。他強調，該項計畫不僅僅是對工研院、AUVSI的重要機會，更是提升台灣經濟及自我防務能力的里程碑，更會是擴及到其他民主夥伴的重要經驗。對於目前還有哪些國家談論Green UAS授權？Michael受訪表示，現在優先順序就是確保在台灣經驗的成功，並且將會擴及到有在談論的民主夥伴，像是日本、韓國及歐洲等國。他重申，AUVSI與台灣對談是從去年5月，迄今完成相關授權也僅僅花1年時間，但這是建立在台灣政府、工研院及漢翔積極配合才有辦法達成，認為目前其他國家都尚未看到如此的積極度，認為台灣在Green UAS認證下，具有比其他國家領跑權，而且短時間內都會有優勢。