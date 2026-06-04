6月再度進入台股ETF除息大秀，不少季配息、月配息ETF都將在6月除息，這些ETF除了除息金額備受矚目，配息後能否順利填息也成為關注焦點，根據統計，下週起至月底將有25檔台股ETF參與除息秀，主要除息日多集中在6月15日當週，而13檔ETF近一次配息後3個交易日內順利填息，反應這些ETF持有成分股擁有堅實基本面且深獲市場青睞。

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25檔ETF下週起將上演除息秀！多集中在15日當週

根據統計，下週起至月底將有25檔ETF參與除息秀，主要除息日多集中在6月15日當週，例如，玉山市值動能50 ETF（009803）除息日為6月15日，股息發放日為7月7日，若要搭上除息列車，最後買進日為6月12日。

回顧這些ETF近一次配息後的填息速度，共有13檔在配息後三個交易日內順利填息完畢，包括009803、00981A、00940、009803、00929等人氣ETF，反映出這些ETF持有成分股擁有堅實基本面且深獲市場青睞。

玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB與CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群也將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本週COMPUTEX等科技盛會將接棒登場，可望持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。

▲6月將配息之台股ETF。（圖╱法人提供）
▲6月將配息之台股ETF。（圖╱法人提供）
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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...