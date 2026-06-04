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▲除了健康食品外，其餘皆視為「一般食品」。（示意圖／NOWNEWS資料照）

宣稱特定功能性食品 食藥署：應依規定辦理產品登錄

17項功能性原料需「對應功能性詞句」 葉黃素、益生菌等

產品標示廣告需符合「正面表列」 食藥署：未登錄只能一般食品販售

市面上保健食品選擇多樣，但為了保障民眾的消費權益，食藥署規劃在現行「健康食品」與「一般食品」之間，增設「功能性食品」類別，明列許可的「功能性成分或原料」與「功能詞句」；以葉黃素為例，現行廠商可能會使用「視野清晰」，但未來列入功能性食品時，敘述詞句可能就無法使用，需改為「有助於維持眼睛健康」等。食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智提到，食藥署規劃在現行「健康食品」與「一般食品」之間，增設「功能性食品」類別，並將參考國際規範，明列許可的「功能性成分或原料」與「功能詞句」，允許廠商在具備充足證據下，進行相對應的功能宣稱。食藥署於5月27日邀集學界、產業界、公協會及專家學者，召開「可宣稱功能性食品管理規劃政策溝通會議」，由食藥署長姜至剛主持，說明未來功能性食品管理制度規劃方向。長期以來，市面上許多實質為一般食品的保健產品，常以遊走法規邊緣的話術進行宣稱，導致市場處於灰色地帶。這不僅讓消費者難以分辨產品功效的真偽，也讓願意投入成本進行品質控管與科學實證的合法業者面臨「劣幣驅逐良幣」的困境。為解決此結構性問題，鄭維智說，食藥署決定推動「分級管理」，將規則訂清楚，讓業者為產品標示宣傳負責，同時提升市場資訊透明度，保障消費者的知情權與選擇權。鄭維智指出，未來食品如欲宣稱特定功能性，應依規定辦理產品登錄，並須明確揭露功能性成分或原料、成分含量、功能詞句、適用對象及建議用量，以強化產品資訊透明度及後市場管理。不過，健康食品與「功能性食品」的差異。鄭維智提到，現行「健康食品」依《健康食品管理法》管理，需經過嚴格的安全性與功效評估（查驗登記），且需具備實質科學證據，審查通過後才會核發「小綠人標章」，並可宣稱特定保健功效；除健康食品外，其餘皆視為「一般食品」。功能性食品定位則是業者在「自主責任」下標示的食品，未經衛福部個案審查通過。業者只要採用官方正面表列的特定原料，並在具備科學證據與符合規範的前提下，辦理「產品登錄」取得登錄字號及進行資訊揭露，即可敘述對應的功能詞句。至於相關原料有哪些？鄭維智說明，參考國際先進國家的規範，食藥署初步擬定17項功能性原料或成分，包含「葉黃素、難消化性糊精、菊糖、益生菌/乳酸菌、GABA、EPA及DHA、葡萄糖胺、膠原蛋白、肌酸、含兒茶素之綠茶萃取物、β-聚葡萄糖、人參、紅參、果寡糖、α-環狀糊精、幾丁聚糖、植物固醇」，並明列其對應得敘述的功能性詞句。若業者想針對上述17項成分進行功能性宣稱，鄭維智表示，必須先至指定平台進行產品登錄，取得登錄字號，並依規定上傳其功能性成分含量，符合宣稱詞句的科學參考資料。同時，鄭維智提到，產品的標示與廣告必須嚴格遵循食藥署「正面表列」的得敘述功能詞句，如葉黃素「有助於維持眼睛健康」；GABA 「有助調整睡眠品質」，不得自行衍生或誇大。若未完成登錄程序，僅能作為一般食品販售，嚴禁擅自標示為功能性食品。且不論是傳統食品型態，像是超商販售的飲料，或膳食補充劑型態；只要業者依規定登錄並上傳資料，皆可適用此功能性食品管理制度。鄭維智也說，目前政策仍在與產業界、公協會及專家學者進行雙向溝通與法規研擬階段，尚無確切上路時間。