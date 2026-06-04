大研生醫今（4）日舉辦股東會，會中通過包括盈餘分配案、庫藏股買回等議案，也是創辦人張家銘辭世後首場股東會。大研生醫董事長林東慶表示：對公司研發實力與國際市場布局深具信心，將持續強化台灣與日本雙市場營運綜效，穩健擴大品牌規模，並持續以季配息政策，實質回饋股東，創造長期的穩健價值。
營運表現方面，大研生醫2025年合併營收達18.9億元，稅後獲利3.37億元，雙雙創下歷史新高。因應股票分割面額變動影響，2025年每股盈餘EPS為0.51元，若以分割前股數基準計算，EPS約為5.1元，顯示公司營運成長動能強勁。此次股東會亦通過配發2025年第四季現金股利每股0.147元。
延續去年強勁成長力道，大研生醫2026年第一季營收達新台幣4.64億元，年增38.55%，每股稅後盈餘EPS為0.13元。業績成長主要受惠於台灣市場穩健擴張、新品策略發酵以及國際市場布局同步推進，持續推升品牌成長動能。
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延續去年強勁成長力道，大研生醫2026年第一季營收達新台幣4.64億元，年增38.55%，每股稅後盈餘EPS為0.13元。業績成長主要受惠於台灣市場穩健擴張、新品策略發酵以及國際市場布局同步推進，持續推升品牌成長動能。