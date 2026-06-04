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大雨精準下在曾文水庫上空！天降甘霖畫面曝光

▲今天的雨勢精準下在中南部山區以及水庫集水區上。（圖／Youtube＠西拉雅國家風景區管理處）

▲中央氣象署也提醒，受到低氣壓或熱帶性低氣壓影響，加上北方鋒面步步逼近，全臺灣的天氣將變得非常不穩定，本周與下周都有明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

大雨還會持續下！氣象署：未來一周天氣不穩定

中南部水庫水情旱象終於有望緩解！今（4）日台灣受到西南風搭配午後對流影響，各縣市午後開始下起大雨，其中，原本蓄水量僅剩下9.4%的曾文水庫，也受到雨神眷顧，從下午開始承接著大雨，甚至連直播鏡頭君都被打濕，直播畫面曝光也讓大批南部民眾感動：「希望下久一點！」今年台灣的梅雨季來得好晚！中南部許多水庫的蓄水量也出現危機，其中又以台南、嘉義交界的曾文水庫，昨（3）日蓄水量一度只剩下9.4%，是大型水庫中旱象最為明顯的一處。不過，今（4）日受到西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，全台各縣市都開始出現降雨，氣象署也表示，南投縣、新竹縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，臺北至新竹、雲林以南地區及苗栗、臺中、東半部山區有局部大雨發生的機率。而在西拉雅國家風景區管理處的即時影像直播中，就能看到曾文水庫從下午1點多開始就有明顯降雨，到了兩點多還一度雨大到讓直播鏡頭君被水滴沾濕，截至目前雨勢還在持續中，水庫持續進補中。這也讓大批南部鄉親感動，「雨總算下在對的地方了」、「水庫非常需要多一點進帳！低壓加油！鋒面加油」、「補水讚，順便降降溫」、「希望悅耳的雨聲可以繼續」、「天公伯拜託請下在水庫越多越好快渴死了」。中央氣象署也提醒，受到低氣壓或熱帶性低氣壓影響，加上北方鋒面步步逼近，全臺灣的天氣將變得非常不穩定，本周末都有明顯雨勢。下週 (6/8-14) 臺灣附近的環境會更不穩定！除了西南季風帶來的暖濕空氣更多，同時還有鋒面系統來到臺灣附近，將迎來降雨機率高、要特別注意劇烈天氣的一週。