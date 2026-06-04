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明天熱帶低壓在南方 鋒面在北方

▲周五全台各地都會出現短暫陣雨、雷雨，中午熱力作用加持下，北台灣要注意豪雨。（圖／中央氣象署）

周六水氣減少 周日豪雨再起

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

下周梅雨更兇猛 雨又大又久

▲周五至下周，各地降到30至34度，沒下雨時的空檔還是悶熱。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，受南方熱帶性低氣壓及北方鋒面夾擊影響，明（5）日全台都有短暫陣雨、雷雨，南部、台東清晨至上午雨勢最明顯，中午過後轉為中北部要防短延時豪雨；下周梅雨滯留鋒面接力報到，下周二、下周三（6月9日至6月10日）雨勢最劇烈，西半部及宜蘭不排除出現局部豪雨。氣象署提醒，明天台灣南方有熱帶性低氣壓通過，北方有鋒面步步逼近，全台各地都會出現短暫陣雨、雷雨，且有大雨發生，清晨至上午降雨主要集中在南部及台東；中午熱力作用加持下，降雨熱區變中部以北，山區、大台北地區降雨最為明顯，要特別注意「局部短延時豪雨」，雨水像用倒的，小心積淹水。氣象署預報員賴欣國則說明，南海的低氣壓從台灣南部掠過之後，周六會移動到東半部外海，後續不排除增強成颱風，不過屆時已經遠離台灣，各地雨勢減小，但西半部山區仍有局部較大雨勢發生。周日低壓帶又開始影響台灣，賴欣國表示，並帶來強盛的西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部有局部大雨或短延時豪雨。賴欣國提及，下周則是有「梅雨滯留鋒面」襲台，從下周一（6月8日）開始，西半部、東北部全天都有雨勢，特別是下周二、下周三（6月9日至6月10日）搭配西南風，整體降雨劇烈、雨勢最明顯，各地有降雨機會，西半部跟宜蘭有「局部大雨或豪雨發生」。氣溫方面，周五至下周，因為下雨的關係，白天高溫暫緩，各地降到30至34度，沒下雨時的空檔還是悶熱，各地低溫則落在26至28度。