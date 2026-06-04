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▲香港茶樓天花板驚見巨鼠，網友嚇到PTSD（圖／香港Threads）

▲香港茶樓天花板驚見巨鼠，網友嚇到PTSD（圖／香港Threads）

香港一名網友日前在社群平台Threads發文，描述和朋友在尖沙咀一間網紅茶餐廳吃宵夜火鍋吃到飽，桌上食物擺得滿滿的、正吃得很開心，突然聽到天花板傳來奇怪的聲響。抬頭一看，兩個人當場「整個傻掉」——假天花上，竟然有兩隻超大隻的老鼠大搖大擺地亂竄，完全不把樓下的客人放在眼裡。網友文中崩潰寫道：「那兩隻米奇差點踩破天花板掉下來，靠著四隻腳用力撐才沒整隻墜落。」光是想像這個畫面就讓人起雞皮疙瘩。更誇張的是，茶樓的服務生和經理顯然都看到了這一幕，反應卻出奇地冷靜，「好像完全沒什麼大不了」，讓他直呼這次真的留下了PTSD（創傷後壓力症候群）。影片曝光後迅速在網路上瘋傳，不少香港網友看完紛紛崩潰留言：「都快跟貓咪一樣大！」，也有人呼籲他向食環署投訴。其實這樣的情形在台灣也不陌生。過去就曾多次傳出老鼠在餐廳內亂竄的事件，無論是夜市攤位、連鎖餐廳還是老字號店家，都難逃鼠患的陰影。相關畫面一旦被拍下流出，往往在網路上引發軒然大波，不少民眾直呼「以後不敢去了」，對餐廳的信任感也大打折扣。鼠患問題不只是衛生隱憂，更直接衝擊消費者的用餐心情與食慾——畢竟，誰都不希望在大快朵頤的時候，突然多了幾位「不速之客」。