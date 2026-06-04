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近日有網友在Threads發文笑稱「細數台灣人一天會被諧音梗攻擊多少次」，貼文中盤點各種諧音梗商品與店家名稱，引發大批網友共鳴。近年來，從街頭招牌、餐飲品牌到新品命名，諧音梗早已成為台灣人生活中的日常風景，只要夠有創意、夠有記憶點，就能迅速掀起話題。這股玩梗風潮近期也吹進能量飲市場，台灣在地能量飲品牌PowerBOMB推出全新無糖口味，以趣味命名結合玩梗特色包裝，一上市便成為社群討論焦點。PowerBOMB近期推出兩款無糖新品「早安古莫檸」與「哈哈真香」，分別主打Mojito及哈密瓜百香果風味，搭配全新諧音梗滾瓶挑戰包裝設計，一上市便吸引網友關注。其中，「哈哈真香」因結合哈密瓜與百香果的諧音巧思格外吸睛，有消費者分享試喝心得時笑稱「只有淡淡的哈味我很可以」，意外掀起一波「哈味梗」熱潮。不少網友也跟著留言玩梗表示「哈密瓜有些人喜歡、有些人不喜歡」，直呼「到底誰取名的」、「永遠支持諧音梗產品」，讓新品成為近期社群熱議話題。隨著相關討論持續發酵，不少網友認為，諧音梗早已發展成台灣特有的社群語言與創意文化。從餐廳名稱、商品包裝到品牌行銷活動，各種結合時事與生活情境的諧音創作屢屢引發共鳴。有網友更笑稱「台灣人的諧音梗根本是文化資產」，認為這類兼具幽默感與記憶點的表現方式，已成為品牌與消費者溝通的重要語言。而此次「哈哈真香」掀起熱議，也再次反映出台灣人對諧音梗文化的高度共鳴與喜愛。