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韓國實力派女演員林智妍近年憑藉多部熱門韓劇展現精湛演技備受大眾肯定。日前韓網論壇瘋傳一篇以「一提到林智妍的人生角色！通常會在這三個之間」為題的討論貼文，引發大批網友與劇迷的熱烈迴響。貼文中列出的三大核心角色分別為：《黑暗榮耀》朴涎鎭、 《玉氏夫人傳》 玉太永、《我的王室死對頭》申瑞霜 / 姜團心，不過最多人支持的果然還是最經典的《黑暗榮耀》，因為張狂的演技實在讓人印象太深刻又十分衝擊，說是她的成名作也不為過。林智妍在古裝劇《玉氏夫人傳》中挑大樑飾演「玉太永」，講述朝鮮時代女法律專家的故事，劇中她的名字、身份甚至丈夫全都是偽造的。林智妍必須在「真實的底層奴婢」與「虛假的完美貴族」兩種截然不同的身份切換中，展現出極具層次感的細膩內心戲。不少觀眾也為這部劇大力應援，表示：「《玉氏夫人傳》很好看」、「雖然選《黑暗榮耀》，但我真的很喜歡《玉氏夫人傳》」，大讚她在古裝劇中展現的優雅氣質和沉穩演技，成功扛起了大女主的收視重任。在最近熱播中的作品《我的王室死對頭》中，林智妍更是迎來演技大考驗，一人分飾「申瑞霜」與「姜團心」兩個角色。在同一個故事框架下，完美區分出兩個性格、命運截然不同的角色，十分考驗演員的演技。林智妍憑藉出色的聲音表情與肢體語言，成功讓觀眾在追劇時不會產生混淆，完美消化了這高難度的雙重角色，再次證明自己具備駕馭複雜劇本的頂級實力。儘管在古裝與雙重角色的挑戰上表現亮眼，但最終奪下壓倒性票數的，依然是《黑暗榮耀》中的校園暴力主導者「朴涎鎭」。林智妍將角色骨子裡的傲慢、毫無悔意的瘋狂演繹得淋灕盡致。無論是歪頭冷笑、輕蔑的眼神，還是崩潰時的面部抽搐，都成為現象級的迷因與話題。朴涎鎭一角不僅為她贏得第59屆百想藝術大賞最佳女配角，更徹底奠定了她「惡女代表」的地位。雖然林智妍在《玉氏夫人傳》和《我的王室死對頭》中展現了多變且純熟的演技，但《黑暗榮耀》朴涎鎭給觀眾帶來的衝擊力實在太過震撼。網友們紛紛直呼：「完全不用選，就是《黑暗榮耀》」、「對我來說她就是涎鎭」、「《黑暗榮耀》的衝擊力太強了，現在重看還是覺得演技誇張地好」。更有粉絲一針見血地指出：「如果說人生角色，當然是《黑暗榮耀》啊。因為有了《黑暗榮耀》的成功，才有後面的兩部。」