我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《玩具總動員3》曾經有胡迪（最前排左四）、翠絲（最前排左三）等到台灣來救巴斯光年的設計圖，可惜這情節後面沒被採用。（圖／翻攝自Threads Tiro Yang）

▲《玩具總動員3》差點要描述玩具們到台灣來救巴斯光年的冒險，設計圖中可以看到台北101。（圖／翻攝自Threads Tiro Yang）

▲翠絲從《玩具總動員2》登場，一直到第5集終於當上主角，觀眾會更清楚她的故事。（圖／翻攝自IMDb）

皮克斯經典動畫系列《玩具總動員5》將於本月17日起全台上映，相關話題又引起網友熱烈討論，其中巴斯光年在首集中被設定成「不知道自己是玩偶、以為真的是太空人」的玩具，直到發現身上的裝置有「Made in Taiwan（台灣製造）」字樣，當年曾讓不少台灣觀眾哈哈大笑，現在竟變成年輕影迷感到驚訝的話題，其實第3集曾經設定玩具們要來台灣大冒險，後來劇本方向重新修正，相關設計才全部放棄。台灣過去的代工業名聞全球，更是玩具製造的重鎮，因此《玩具總動員》首集導演約翰拉薩特，就把童年接觸的玩具大多由台灣製造的印象放進片中，成為解開巴斯光年身世之謎的重要關鍵，對於台灣觀眾而言，則是相當有趣的笑點。超過30年後，《玩具總動員5》即將上映，有許多新接觸這系列的年輕觀眾，反而因此安排感到訝異，其實當年片子就是這樣演的，第3集的重心更差點在台灣。原先《玩具總動員3》情節大綱是巴斯光年被召回台灣送修，玩具們設法從美國遠渡重洋來台，要把他救出來，之後視覺開發設計師吉姆馬丁在網上公布一些已繪製出概念圖，包括排骨湯店、路邊攤、眼鏡行、台北101等都出現，台灣觀眾看了感到格外親切，只是這個情節方向並沒被採用，最後則是由玩具們的主人安弟要上大學、如何跟他們告別獲得青睞，成了第3集的主軸。而從第3集的結局，安弟把自己珍藏的玩具送給鄰家妹妹邦妮，邦妮和他們之間卻在第5集出現一個大障礙：多功能高科技平板電影「莉莉板」，她不僅精通多國語言，還讓邦妮愛不釋手、把玩具都扔在地上不管，玩具們感受到又要被拋棄的危機，這一次出來率領大家解決危機的卻不再是胡迪或巴斯光年，而是第2集就出場的女牛仔娃娃翠絲。翠絲登場好幾集，總算要在《玩具總動員5》成為主角，負責聲音演出的瓊安庫薩克不敢置信，編導安德魯史坦頓強調是自己做的決定，想要給觀眾一些新鮮的感覺，樂壇天后泰勒絲也特別打造了全新歌曲，如此充滿噱頭，票房會飆多高？各方都在高度關注。