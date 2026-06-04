（更新時間17:56，新增大雷雨警戒）中央氣象署今（4）日下午連續發布多起「大雷雨警戒」，晚間17點50分，氣象署針對臺北市、新北市、桃園市發出大雷雨即時訊息，同時針對桃園市復興區部分地區發布國家警報防災告警除了大雨之外，甚至有冰雹發生機率，請民眾注意短延時強降雨，可能伴隨較強陣風、閃電落雷，《NOWNEWS今日新聞》將在本文持續更新全台大雷雨動態。

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🟡17:50發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至19時20分
📍警戒區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、石碇區、八里區、烏來區
桃園市：大溪區、八德區、復興區

注意事項：有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

▲中央氣象署於6月4日17時50分，針對台北、新北、桃園發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署於6月4日17時50分，針對台北、新北、桃園發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）
最新災防告警

氣象署針對桃園市宇內溪(宇內橋),桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至19時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

▲氣象署針對桃園市宇內溪(宇內橋),桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警。（圖／中央氣象署）
▲氣象署針對桃園市宇內溪(宇內橋),桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警。（圖／中央氣象署）
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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...