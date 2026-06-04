（更新時間17:56，新增大雷雨警戒）中央氣象署今（4）日下午連續發布多起「大雷雨警戒」，晚間17點50分，氣象署針對臺北市、新北市、桃園市發出大雷雨即時訊息，同時針對桃園市復興區部分地區發布國家警報防災告警，除了大雨之外，甚至有冰雹發生機率，請民眾注意短延時強降雨，可能伴隨較強陣風、閃電落雷，《NOWNEWS今日新聞》將在本文持續更新全台大雷雨動態。
🟡17:50發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至19時20分
📍警戒區域
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、石碇區、八里區、烏來區
桃園市：大溪區、八德區、復興區
注意事項：有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
❗最新災防告警
氣象署針對桃園市宇內溪(宇內橋),桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至19時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
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📌持續時間至19時20分
📍警戒區域
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、石碇區、八里區、烏來區
桃園市：大溪區、八德區、復興區
注意事項：有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
氣象署針對桃園市宇內溪(宇內橋),桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至19時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。