我是廣告 請繼續往下閱讀

川普雖對北約失望但仍會出席北約峰會

美國總統川普（Donald Trump）週三表示自己將會出席6月在法國舉行的G7領導人峰會，同時美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透露川普將會出席7月舉行的北約峰會，這可能會讓美國的歐洲盟友們鬆一口氣。川普在個人Truth Social上發文宣布，他將在6月14日白宮草坪舉辦的終極格鬥冠軍賽（UFC）活動後，立即啟程前往法國。6月14日正是川普生日，川普也大讚這場終極格鬥冠軍賽將是「美國歷史上最精彩的夜晚之一」。根據《路透社》報導，盧比歐週三在國會聽證會上表示，雖然曾一再對北約表達不滿，但川普將會出席7月的北約國家元首峰會。盧比歐表示，「美國仍然是北約成員國，我們將前往土耳其討論所有這些議題。總統本人也將出席下一次北約國家元首會議」。一些北約國家拒絕支援美國對伊朗的軍事行動，包括拒絕美國軍機使用其領空以及拒絕派遣海軍協助打通荷姆茲海峽，此舉讓川普深感不滿，多次稱北約為「紙老虎」，批評北約少了美國什麼也做不了，川普不只一次揚言要退出北約，但美國目前仍是北約的領導者。事實上，任何退出北約的行動都需要美國國會批准，而美國國會目前並不支持退出北約，所以川普短期內並無法兌現他退出北約的威脅。