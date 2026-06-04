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▲沈玉琳（中）大病後復出，與潘若迪（左2）、馬力歐（右2）組成熱血大叔，攜手啦啦隊女神短今（左1）、艾融（右1）一起開節目。他表示，人生一定要牽女兒手陪她結婚。（圖／東森綜合台提供）

綜藝主持人沈玉琳歷經血癌住院治療，現在痊癒後復出，將在東森綜合台推出的全新實境節目《人生無限好公司》擔任主持人，與多年好友潘若迪、馬力歐組成「熱血大叔」組合，並攜手啦啦隊女神短今、艾融兩位特助一起錄製節目。他表示，大病一場讓他很有感觸，人生最放不下的是太太和女兒，而且希望此生一定要牽女兒的手走紅毯。沈玉琳表示，發病時一度覺得人生已到盡頭，腦中閃過跑馬燈，「那時候真的覺得『駕鶴西歸』了。」他回憶，當時最放不下的是小他17歲的老婆與年幼的女兒，還曾一度喪氣，但老婆要求他：「你要陪女兒國中、高中畢業，要親手牽著她的手嫁人。」這樣的動力，支持他撐過治療，還有主治醫師也曾告訴沈玉琳：「我不只要讓你多活幾年，我是要治癒你！」令他當場淚崩，重新燃起鬥志。這次沈玉琳在節目中扮演公司的董事長，誓言改掉過去開公司「事必躬親」導致失敗的壞毛病，學習分工。而看到沈玉琳大病初癒，56歲才喜得一子的馬力歐也深刻體會到「健康是1，沒有這個1，後面的財富都沒意義」，決心透過節目進行全身健檢；潘若迪則許願趁還有體力時，舉辦一場萬人有氧演唱會。面對高強度外景，沈玉琳透露目前還在追蹤期，遵醫囑改採中低強度運動，近期密集練習皮拉提斯，他幽默自豪耐力好：「持久型在感情上比一下下來的好。」對於女神短今與艾融的加入，馬力歐強調大叔們皆有家有室，互動絕對規矩。潘若迪則將此組合形容為「爺孫火花」，期待在爆笑互虧之餘，還有彼此照顧，共同完成任務。