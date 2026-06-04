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中華職棒上半季戰況白熱化，今（4）日台鋼雄鷹持續在澄清湖球場交手富邦悍將，受西南風增強影響，高雄地區降下大雨，聯盟傍晚17點45分左右宣布，今日「第2名之爭」將延至補賽週，並於原場地澄清湖球場進行補賽。悍將明（5）日將北上臺北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，台鋼雄鷹則是在主場展開與龍頭味全龍的3連戰。台灣今日變天，因西南風增強，中南部降雨增多，高雄地區地區也下起大雨，雄鷹今日在澄清湖主場持續交手悍將，但受到雨勢影響，聯盟在傍晚17點45分左右宣布延賽，這場「第2名之爭」將延至補賽週，並於原場地澄清湖球場進行補賽。上半季戰況白熱化，味全龍目前以31勝15敗、勝率6成74暫居龍頭，且上半季封王魔術數字已經點亮M10，最快6月11日在天母球場奪下上半季冠軍，龍隊明起將與雄鷹展開3連戰，戰果將直接影響龍隊封王之路。雄鷹目前以25勝20敗1和、勝率5成56排名第2（淘汰指數9），悍將以23勝20敗、勝率5成35排名第3（淘汰指數10），雙方僅1場勝差，且都保有爭冠機會，但未來每戰都有輸不得的壓力。龍隊明日南下高雄，推出「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）先發，交手雄鷹洋投後勁（Bradin Hagens），悍將則是移師大巨蛋，推出洋投魔力藍（Shawn Morimando）交手獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）。