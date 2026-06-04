（更新時間19:25，新增豪雨警戒新增桃園）

「豪雨特報」

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豪雨：

大雨：

▲中央氣象署4日晚間發布「豪雨特報」，豪雨影響範圍越晚越擴大，目前涵蓋16縣市（圖／中央氣象署）

雨一路下到明天！低氣壓＋鋒面夾擊台灣

▲周五受到低壓、鋒面南北夾擊，全台各地都要注意大雨，午後北台灣甚至會有豪雨出現。（圖／中央氣象署）

下班趕快回家！中央氣象署今（4）日19時55分發布最新，受到西南風搭配午後對流影響，全台各地持續降下大雨，其中已經有豪雨發生，北、桃園、新竹、雲林以南地區及苗栗、臺中、東半部山區等16縣市範圍都有局部大雨發生機率，呼籲民眾外出注意安全！04日晚上到05日晨新北市、桃園市、新竹縣山區、南投縣、高雄市山區臺北市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區。中央氣象署也提醒，明（5）日台灣持續受到低氣壓或熱帶性低氣壓影響，加上北方鋒面步步逼近，全臺灣的天氣將變得非常不穩定！無論出門時有沒有出太陽，外出一定要帶傘。明（5）日降雨時程部分，清晨至上午降雨主要集中在南部及臺東，到了中午左右，有熱力作用加持下，降雨熱區轉為中部以北，其中中部以北山區及大臺北地區降雨最為明顯，要特別注意「午後局部短延時豪雨」！可能短時間內雨水就用倒的，低窪地區請慎防積淹水。氣象署也提醒，