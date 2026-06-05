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芒種節氣5禁忌注意！不宜剪髮、別浪費食物

▲芒種節氣記得別吃太多芒果，免得增加身體負擔。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲芒種節氣不宜剪髮，恐影響下半年運勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）

芒種節氣5生肖運勢翻身！第一名貴人相助、工作順爆：財運直接起飛

▲生肖蛇過去一段時間默默付出的努力，近期有望開始看到成果，尤其最近可能在投資冷門領域發現獲利空間。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

今（5）日迎來芒種節氣，不僅代表農作收成與播種同步展開，也被視為財氣逐漸匯聚的重要時刻。命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，屬豬、猴、羊、蛇、鼠等5個生肖近期財運特別旺盛，上半年累積的努力有望陸續開花結果，工作成果也可能轉化成實際收入。其中屬豬者財運最亮眼，正財、貴人運同步走強。此外，小孟老師也整理芒種期間5大民俗禁忌，提醒民眾順應節氣，把握開運契機。隨著天氣逐漸炎熱，許多人習慣透過冰飲與冰品消暑。不過民俗觀念認為，短時間內攝取過多冰冷食物，容易讓身體冷熱失衡，增加不適感。尤其在高溫環境下大量飲用冰飲，身體可能一時難以適應，因此建議適量即可，避免過度貪涼。芒果是夏季常見水果，但部分體質較敏感的人若食用過量，可能引發皮膚搔癢或過敏反應。民俗上也認為，芒種期間食用芒果宜適可而止，不宜一次吃太多，以免增加身體負擔。不少人在運動流汗後喜歡立刻沖冷水澡降溫，但傳統觀念認為，此時毛孔仍處於張開狀態，若突然受到冷水刺激，較容易造成身體不適。因此洗澡時仍建議使用舒適適中的水溫，讓身體循序漸進恢復正常狀態。在傳統農耕社會中，芒種是一年之中相當忙碌的重要時節，因此流傳著芒種當天避免剪髮的說法。民間認為若在此時修剪頭髮，象徵未來一年太過清閒，進而影響工作運與財運，因此不少長輩至今仍保留這項習俗。芒種與農作收成關係密切，因此傳統文化特別重視惜福與珍惜食物。尤其米飯被視為農民辛苦耕耘的成果，若經常浪費糧食，民俗上認為容易流失福氣與財氣。不妨趁著芒種節氣到來，從珍惜每一餐開始，培養感恩與惜物的習慣，替自己累積更多好運。屬鼠的人近期雖然未必會有天降橫財，但小額收入來源相當豐富。無論是兼職進帳、額外獎金，或是將閒置物品出售變現，都能替荷包增加不少收入。這段期間最大的財運特色在於「聚沙成塔」，每筆看似不起眼的收益累積起來後，往往能形成令人驚喜的數字。芒種期間也適合整理家中資源，把不用的東西轉換成現金，再搭配平時良好的理財習慣，資金運用空間將比想像中更寬裕。屬蛇者向來對數字與金錢流向相當敏銳，而近期這項優勢將更加明顯。你能比旁人更早察覺消費陷阱或潛在商機，因此減少許多不必要的支出。最近特別容易在冷門領域發現獲利空間，一些不被看好的機會，反而可能帶來意外收穫。只要持續維持原有步調，不跟風投資，也避免衝動購物，存款數字可望穩定成長。屬羊的人近期貴人運相當旺盛，人際關係也格外活躍。過去卡關許久的合作案或工作難題，有望透過朋友介紹、協助或牽線而獲得突破。近期的人脈不只是帶來好運，更可能直接轉化成實際收益。曾經幫助過的人，也可能在此時回過頭給予回報。隨著聚會與社交活動增加，建議多與外界接觸，因為不少賺錢機會就藏在人際互動之中。屬猴的人反應快、點子多，而近期更容易抓住市場變化帶來的新契機。當別人還在觀察評估時，你往往已經率先採取行動，因此能搶先享受到第一波收益。無論是接案、副業、兼職或小規模買賣，都容易遇到配合度高、付款爽快的合作對象，讓收入增加得更加順利。這段時間的致富關鍵在於敢於嘗試與靈活應變，只要願意開拓新收入來源，就有機會替自己增加一筆額外財富。屬豬的朋友可說是本次財運榜最大贏家。先前長時間投入的努力，將在芒種前後陸續看見成果，工作推動順利，許多事情都有事半功倍的效果。除了正財表現亮眼之外，過去累積的人脈與口碑也開始發揮影響力，身邊不乏願意協助的貴人與有價值的資訊。只要持續保持認真態度，並積極參與社交活動，還有機會從中發掘新的賺錢管道，讓財富穩定向上。