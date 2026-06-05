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30多歲男皮膚紅疹、胃脹 中醫：典型濕熱體質

芒種按2穴位 中醫：可助身體排濕

「芒種」是二十四節氣中的第9個節氣，也是夏季正式進入濕熱階段的重要節氣，瑞隆馬光中醫診所中醫師簡浚崴提到，此時氣候炎熱、濕氣漸盛，若長時間待在冷氣房、飲食冰冷甜膩，更容易讓脾胃運化失調。曾有1位30多歲男性患者每天手搖不離身，出現4症狀，經過調整飲食作息，2週後出現改善。簡浚崴提到，中醫觀點認為「暑多夾濕」，芒種期間最常見的問題便是「濕熱困脾」。許多人會感到全身沉重、四肢無力、容易疲倦，即使睡很久仍覺得沒精神；有些人則會出現腹脹、胃口差、排便黏膩不成形，甚至皮膚濕疹、痘痘、汗疹增加。簡浚崴指出，曾有一名30多歲男性患者在芒種前後因工作忙碌、經常熬夜，加上每天手搖飲不離身，開始出現頭重昏沉、胃脹、口苦及皮膚紅疹搔癢等症狀。舌苔厚膩偏黃，屬典型濕熱體質。治療上以清熱化濕、健脾理氣為主，搭配調整飲食與作息，約2週後，疲倦感與皮膚狀況便明顯改善。簡浚崴表示，治療上，會依個人體質辨證論治。若以濕熱為主，常會使用藿香、佩蘭、茯苓、薏仁、黃芩等藥材幫助清熱化濕；若偏向暑氣傷氣，容易倦怠、流汗多、心悸口渴者，則會加入西洋參、麥門冬等益氣生津藥物。除了藥物治療，日常飲食調養更是重要。而芒種養生茶飲可喝「薏仁荷葉消暑茶」，簡浚崴說，可健脾利濕、清暑消脹，適合容易疲倦、身體沉重、食慾差或水腫者飲用；但需注意，孕婦、體質偏虛寒或容易腹瀉者，飲用前仍建議諮詢中醫師。另外，芒種期間也可透過穴道按摩幫助身體排濕與提振精神。簡浚崴建議，可按壓「足三里」與「陰陵泉」2個穴位。「足三里」位於膝蓋外側下方約4指寬處，具有健脾益氣、改善疲勞作用；陰陵泉則位於小腿內側膝下凹陷處，有助於利濕消腫。每日按壓每穴約1至2分鐘，以微酸脹感為宜。生活作息方面，簡浚崴表示，芒種時節應避免熬夜，因夏季陽氣旺盛，晚睡容易耗氣傷陰。飲食宜清淡，少吃油炸、燒烤及甜食，也不宜過度貪涼喝冰飲，以免損傷脾胃功能。運動則建議選擇清晨或傍晚較涼爽時進行，如快走、伸展、太極拳等溫和活動，避免烈日下劇烈運動，以防中暑耗氣。