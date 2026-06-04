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根據交通監理機關統計資料顯示，去（2025）年底機車登記數已達1467萬件，但同期僅約1336萬輛機車有投保強制汽車責任保險，約有9%、約131萬輛機車未投保。金管會今（4）日表示，若未投保強制險，依法可處1500元以上至3000元以下罰鍰。金管會保險局說明，依據強制汽車責任保險法第6條規定，應訂立本保險契約的機車所有人應投保本保險，並維持其有效性，又依本法第49條規定，機車投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處以罰鍰。同時，同法第51條之1規定，投保義務人於本保險期間屆滿逾6個月，仍未依本法規定再行訂立本保險契約者，金管會得移請公路監理機關註銷其牌照。為提升機車投保率，強化用路人安全保障，金管會已責成保險公司，於保險期間屆滿30日前通知車主續保，並就保險到期後仍未投保的車主，在保險期間屆滿後30日內，至少再為2次重新投保通知，另針對保險期間屆滿後第2個月及第5個月仍未投保者，金管會保險局及交通部公路局將共同具名再次寄送提醒投保通知，透過多次通知來提醒尚未投保的車主投保。保險局也提醒車主，留存於保險公司的地址、行動電話、電子郵件等資料如有變動，應即時通知保險公司辦理變更事宜，以免忘記投保又沒收到提醒投保通知，影響自身權益。保險局舉例近期有機車主因違法臨停遭到警察舉發，又因沒投保強制險，被罰了2400元，遠超過投保強制險的保費，尤其現今科技執法進步，闖紅燈、超速被照相，機車強制險投保與否很容易被發現。