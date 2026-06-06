夏日炎炎，在家追劇最好。6月共有5檔中國綜藝節目登場，包括《半熟戀人5》、《喜歡你我也是6》、《天賜的聲音7》、《我們與戀愛的距離・奔赴季》以及《戶外成長計畫》已陸續接棒開播，從備受期待的都市男女戀愛觀察秀、熱血戶外成長節目，到頂級音綜強勢回歸，《NOWNEWS今日新聞》特別盤點這五檔節目的播出時間、節目亮點、來賓陣容與觀看平台，方便追劇使用。
1.《半熟戀人5》 都市輕熟男女的互動推拉術
開播日期：2026年6月1日
播出平台：騰訊
明星觀察員：沈奕斐、謝依霖、夏之光、張純燁、董璇
更新時間：5月25日中午12點「半熟入住前」正片已搶先上線；6月1日起，每週一、週二 12:00 準時正片更新。
節目亮點：節目才剛開播，網路便瘋傳週佑凌和徐綠楊、陳丹琪和董卓然這兩對早已牽手成功，引發超前預測熱潮。更令人振奮的是，觀察員張純燁透露，第四季的超人氣 CP 「美夢降霖」（李夢蝶和江俊霖），已在錄製前官宣結婚，讓網友紛紛驚呼《半熟》系列真的是售後最強的真糖戀綜。
2.《喜歡你我也是6》 心動電波再度全面交織
開播日期：2026年6月2日
播出平台：愛奇藝
觀察團來賓：辰亦儒、何浩楠、孔雪兒、美娜、王一珩、張馨予
更新時間：6月2日中午12點先導片搶先看；6月3日起每週三、週四 12:00 更新，會員可享有搶先看一週的福利。
節目亮點：本季以「讓愛情重新魅惑我」為核心主張，首次將錄製場景移至海邊，結合海風、日落等自然元素強化浪漫氛圍，呼應「把心跳聲藏進海風」的宣傳概念。節目聚焦當代年輕人從「勇敢者先享受愛情」到「智者不入愛河」的情感觀念轉變，透過21天「入魅之旅」，幫助來賓重拾心動。
3.《天賜的聲音7》 殿堂級實力歌手天籟對決
開播日期：2026年6月12日
播出平台：浙江衛視YouTube
來賓陣容：陳楚生、管樂、黃霄雲、黃子弘凡、歡子、金志文、穆祉丞、歐陽娜娜、孫楠、王錚亮、楊丞琳、姚曉棠、岳雲鵬、郁可唯、周筆暢
更新時間：6月12日 22:00 正式開播
節目亮點：本季最大的亮點是首次引入AI歌手作為常駐來賓，同時集結了金曲歌王孫楠、情歌天后楊丞琳、郁可唯、周筆暢，以及人氣爆棚的陳楚生與黃子弘凡。多世代音樂人將打破常規靈魂合作，絕對是今年夏天不容錯過的頂級音樂盛宴。
4. 《我們與戀愛的距離・奔赴季》 青澀勇敢的純愛追逐
開播日期：2026年6月3日
播出平台：芒果TV
素人與嘉賓： 盧東旭、史宗倫、劉牧洲、李昀翰、李金霖、李昀蔚、葉萌、朱耘嬌、楊詩語、易冉
更新時間：6月3日起，每週三中午12:00準時上線。
節目亮點：節目設定參加者在為期10天「不藏、不演、不裝」的同居生活中，開啟真實的情感互動與自我探索，並強調深度交流與個人敘事，初登場即以「情感述職」形式展開，透過公開個人收入、情感史、擇偶標準、生育規劃等現實議題，被觀眾調侃為「戀綜變職場答辯現場」，其中也出現朱耘嬌明確提出稅前年收入20萬人民幣以上、存款不少於5萬人民幣，才能和她經濟對等的要求，引發熱議。
5.《戶外成長計畫》 笑料不斷的熱血野外突破
開播日期：2026年6月2日
播出平台：愛奇藝
成員：尹正、徐志勝、董璇、敖子逸、何廣智、王智
更新時間：待公布
節目亮點：節目主打爸爸帶孩子外出冒險，邀請實力派演員尹正、董璇，搭配喜劇大師徐志勝、何廣智，以及新生代偶像敖子逸，將在戶外極限環境中挑戰自我，光是看徐志勝與何廣智鬥嘴，就已經預定了今年夏天的無數笑料。
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開播日期：2026年6月1日
播出平台：騰訊
明星觀察員：沈奕斐、謝依霖、夏之光、張純燁、董璇
更新時間：5月25日中午12點「半熟入住前」正片已搶先上線；6月1日起，每週一、週二 12:00 準時正片更新。
節目亮點：節目才剛開播，網路便瘋傳週佑凌和徐綠楊、陳丹琪和董卓然這兩對早已牽手成功，引發超前預測熱潮。更令人振奮的是，觀察員張純燁透露，第四季的超人氣 CP 「美夢降霖」（李夢蝶和江俊霖），已在錄製前官宣結婚，讓網友紛紛驚呼《半熟》系列真的是售後最強的真糖戀綜。
2.《喜歡你我也是6》 心動電波再度全面交織
開播日期：2026年6月2日
播出平台：愛奇藝
觀察團來賓：辰亦儒、何浩楠、孔雪兒、美娜、王一珩、張馨予
更新時間：6月2日中午12點先導片搶先看；6月3日起每週三、週四 12:00 更新，會員可享有搶先看一週的福利。
節目亮點：本季以「讓愛情重新魅惑我」為核心主張，首次將錄製場景移至海邊，結合海風、日落等自然元素強化浪漫氛圍，呼應「把心跳聲藏進海風」的宣傳概念。節目聚焦當代年輕人從「勇敢者先享受愛情」到「智者不入愛河」的情感觀念轉變，透過21天「入魅之旅」，幫助來賓重拾心動。
3.《天賜的聲音7》 殿堂級實力歌手天籟對決
開播日期：2026年6月12日
播出平台：浙江衛視YouTube
來賓陣容：陳楚生、管樂、黃霄雲、黃子弘凡、歡子、金志文、穆祉丞、歐陽娜娜、孫楠、王錚亮、楊丞琳、姚曉棠、岳雲鵬、郁可唯、周筆暢
更新時間：6月12日 22:00 正式開播
節目亮點：本季最大的亮點是首次引入AI歌手作為常駐來賓，同時集結了金曲歌王孫楠、情歌天后楊丞琳、郁可唯、周筆暢，以及人氣爆棚的陳楚生與黃子弘凡。多世代音樂人將打破常規靈魂合作，絕對是今年夏天不容錯過的頂級音樂盛宴。
4. 《我們與戀愛的距離・奔赴季》 青澀勇敢的純愛追逐
開播日期：2026年6月3日
播出平台：芒果TV
素人與嘉賓： 盧東旭、史宗倫、劉牧洲、李昀翰、李金霖、李昀蔚、葉萌、朱耘嬌、楊詩語、易冉
更新時間：6月3日起，每週三中午12:00準時上線。
節目亮點：節目設定參加者在為期10天「不藏、不演、不裝」的同居生活中，開啟真實的情感互動與自我探索，並強調深度交流與個人敘事，初登場即以「情感述職」形式展開，透過公開個人收入、情感史、擇偶標準、生育規劃等現實議題，被觀眾調侃為「戀綜變職場答辯現場」，其中也出現朱耘嬌明確提出稅前年收入20萬人民幣以上、存款不少於5萬人民幣，才能和她經濟對等的要求，引發熱議。
5.《戶外成長計畫》 笑料不斷的熱血野外突破
開播日期：2026年6月2日
播出平台：愛奇藝
成員：尹正、徐志勝、董璇、敖子逸、何廣智、王智
更新時間：待公布
節目亮點：節目主打爸爸帶孩子外出冒險，邀請實力派演員尹正、董璇，搭配喜劇大師徐志勝、何廣智，以及新生代偶像敖子逸，將在戶外極限環境中挑戰自我，光是看徐志勝與何廣智鬥嘴，就已經預定了今年夏天的無數笑料。