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▲經濟部產業園區管理局與高雄市政府交通局舉辦企業捐贈高雄市公共自行車YouBike活動。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府交通局主任秘書王志綱致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局與高雄市政府交通局舉辦企業捐贈高雄市公共自行車YouBike活動，與會人員試騎高雄市公共自行車YouBike。(圖／記者黃守作攝)

經濟部產業園區管理局與高雄市政府交通局3日，在楠梓科技園區莊敬堂，舉辦企業捐贈高雄市公共自行車YouBike活動，期構築淨零通勤生態系，這不只是交通運具的硬體布建，更是企業落實淨零排放的具體承諾，讓每一圈輪軸的轉動，都成為縮減園區碳足跡，將日常通勤轉化為守護地球的淨零實踐。經濟部產業園區管理局與高雄市政府交通局領航企業捐贈高雄市公共自行車YouBike活動，是由產業園區管理局組長吳淑芳與高雄市政府交通局主任秘書王志綱共同主持，產業園區管理局主任秘書游淑惠、高雄市政府交通局運輸設施科科長李啟清、日月光半導體製造公司副總經理李政傑、微笑單車公司總經理何友仁等人與會。經濟部產業園區管理局組長吳淑芳表示，隨著全球供應鏈對溫室氣體盤查要求日趨嚴格，企業除了降低自身製程碳排外，在碳盤查範疇三，員工通勤所產生的碳排量亦是各大廠面臨的實質挑戰，而楠梓科技產業園區作為我國不可或缺的科技產業重鎮，在轉型淨零碳排的浪潮中，更應肩負指標性的示範角色，此次透過與高雄市政府交通局「綠色通勤與淨零專案」的推動，不僅提升員工上下班便利性，也共同為環境永續盡一份心力。高雄市政府交通局主任秘書王志綱指出，隨著2050淨零碳排意識抬頭，綠色運輸已是國際趨勢，高雄市政府交通局以此為契機，全面盤點楠梓科技產業園區周邊的轉乘網絡，強化捷運、公車與YouBike之間的串聯，改善通勤需求，目前楠梓科技產業園區內已建置13處站點，每月平均吸引1.8萬人次使用，未來將持續提升YouBike站點密度，以期有效紓解上下班尖峰時段的周邊交通壅塞，同時，這也為數萬名園區員工提供了更健康、便利且零碳排的通勤新選擇，讓「綠色出行」真正融入日常。王志綱並指出，日月光半導體製造公司公司與財團法人日月光環保永續基金會拋磚引玉，捐贈YouBike站點及車輛，透過捐贈YouBike車輛及站點，以協助打造園區綠色通勤環境，更彰顯公私協力共築全國首座「淨零園區」的堅定決心。王志綱歡迎更多企業共同響應捐贈YouBike站點與車輛，可依「高雄市政府辦理開發案捐贈公共自行車租賃站作業要點」向交通局提出申請，經辦理現勘與可行性評估後，將由微笑單車公司完成設站，三方點交予高雄市政府進行統籌與維管，有參與捐贈之企業，微單公司將會依據年度累計捐贈金額回饋至多30萬元之騎乘券。微笑單車公司總經理何友仁說，為協助企業量化減碳成果，此次合作導入YouBike減碳存摺APP，完整的紀錄員工騎乘YouBike的減碳數據，以協助企業量化減碳成果，企業不僅能獲得由微笑單車公司提供的年度減碳證書，為ESG報告書增添實績亮點，更可延伸應用此數據，在內部舉辦淨零挑戰賽或推動綠色福利措施，將永續政策化為員工有感的實質獎勵，成功打造綠色職場新典範。