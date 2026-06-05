《皮克敏》玩家手機相當忙碌，定位、種花與步數紀錄，不少玩家邊走邊玩，卻發現iPhone電量掉得特別快，甚至出現發熱、卡頓等情況，就有內行網友分享2招省電設定，直呼「真的有差」，老機有機會再多撐一段時間。
皮克敏為何耗電？
《皮克敏》與一般手遊不同，遊戲核心玩法高度仰賴GPS定位、步數紀錄與背景活動，即使玩家沒有一直盯著螢幕，App仍可能持續讀取位置與活動資料，因此更容易造成耗電與發熱。尤其是使用多年、電池健康度已明顯下降的iPhone，玩這類需要長時間背景運作的遊戲時，更容易出現電量狂掉、手機變燙、畫面卡頓等狀況。
省電第1招：關閉背景App重新整理
有網友建議，若玩《皮克敏》覺得特別耗電，可先關閉「背景App重新整理」，減少App在背景自動更新資料的頻率。
設定方式如下：
●打開iPhone「設定」
●點選「一般」
●進入「背景App重新整理」
●找到「Pikmin Bloom」
●將開關關閉
關閉後，App在背景更新資料的頻率會降低，有機會減少耗電。不過由於《皮克敏》本身仰賴背景定位與步數紀錄，部分遊戲紀錄可能會受到影響，建議玩家可先測試1至2天，觀察是否符合自己的玩法需求。
省電第2招：開啟降低透明度，減少發熱感
有網友分享「關掉透明度」手機不容易發燙，民眾測試過後覺得真的有差，直言不用換電池，可以撐到iPhone 18出來。所謂「關掉透明度」，其實是開啟iPhone輔助使用中的「降低透明度」功能，讓系統減少部分半透明與模糊視覺效果，降低介面顯示負擔。
設定方式如下：
●打開iPhone「設定」
●點選「輔助使用」
●進入「顯示與文字大小」
●開啟「降低透明度」
開啟後，iPhone介面視覺效果會變得比較簡潔，但對部分老機型或電池健康度偏低的手機來說，可能有助於降低發熱感，操作也可能更穩定。
低耗電模式也要開！戶外玩更有感
若長時間在戶外玩《皮克敏》，也建議同步開啟「低耗電模式」。設定方式為「設定」→「電池」→開啟「低耗電模式」。這項功能可降低背景活動、郵件擷取、自動下載與部分視覺效果，對延長續航有幫助。此外，戶外玩遊戲時螢幕亮度常會自動拉高，也是耗電主因之一。若環境允許，可手動降低亮度，並避免邊充電邊玩，減少手機發熱。
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《皮克敏》與一般手遊不同，遊戲核心玩法高度仰賴GPS定位、步數紀錄與背景活動，即使玩家沒有一直盯著螢幕，App仍可能持續讀取位置與活動資料，因此更容易造成耗電與發熱。尤其是使用多年、電池健康度已明顯下降的iPhone，玩這類需要長時間背景運作的遊戲時，更容易出現電量狂掉、手機變燙、畫面卡頓等狀況。
有網友建議，若玩《皮克敏》覺得特別耗電，可先關閉「背景App重新整理」，減少App在背景自動更新資料的頻率。
設定方式如下：
●打開iPhone「設定」
●點選「一般」
●進入「背景App重新整理」
●找到「Pikmin Bloom」
●將開關關閉
關閉後，App在背景更新資料的頻率會降低，有機會減少耗電。不過由於《皮克敏》本身仰賴背景定位與步數紀錄，部分遊戲紀錄可能會受到影響，建議玩家可先測試1至2天，觀察是否符合自己的玩法需求。
省電第2招：開啟降低透明度，減少發熱感
有網友分享「關掉透明度」手機不容易發燙，民眾測試過後覺得真的有差，直言不用換電池，可以撐到iPhone 18出來。所謂「關掉透明度」，其實是開啟iPhone輔助使用中的「降低透明度」功能，讓系統減少部分半透明與模糊視覺效果，降低介面顯示負擔。
設定方式如下：
●打開iPhone「設定」
●點選「輔助使用」
●進入「顯示與文字大小」
●開啟「降低透明度」
開啟後，iPhone介面視覺效果會變得比較簡潔，但對部分老機型或電池健康度偏低的手機來說，可能有助於降低發熱感，操作也可能更穩定。
若長時間在戶外玩《皮克敏》，也建議同步開啟「低耗電模式」。設定方式為「設定」→「電池」→開啟「低耗電模式」。這項功能可降低背景活動、郵件擷取、自動下載與部分視覺效果，對延長續航有幫助。此外，戶外玩遊戲時螢幕亮度常會自動拉高，也是耗電主因之一。若環境允許，可手動降低亮度，並避免邊充電邊玩，減少手機發熱。