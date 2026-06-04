受中東局勢持續動盪及荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻影響，日本正面臨罕見的香蕉供應危機。由於用於催熟香蕉的乙烯（ethylene）主要來自石油化工原料石腦油（naphtha，又稱輕油），而日本石腦油庫存大幅下滑，業界警告若情況持續惡化，香蕉未來恐從日本家庭餐桌上消失。
根據南華早報報導，據日本香蕉進口協會統計，日本去年進口約100萬公噸香蕉，是國內最重要的日常水果之一。不過，隨著荷姆茲海峽持續受阻，全球約五分之一石油供應受到影響，高度依賴能源進口的日本首當其衝。今年以來，日本石腦油庫存已較年初減少約25%。
日本香蕉進口協會秘書長明石榮治（Eiji Akashi，音譯）表示，這波石腦油短缺已成為日本近50年來最嚴重的一次。他坦言，香蕉價格可能進一步上漲，但業界正全力避免供應中斷。
明石榮治表示：「價格可能會上漲，但我們正竭盡全力避免出現斷貨。整個香蕉產業都致力於採取一切可行措施，以維持供應的穩定。」
他補充稱，目前香蕉仍持續供應超市與零售通路，部分進口商也已確保未來兩至三個月所需的乙烯庫存。不過，燃料、包裝材料及運輸成本等與石化產業相關的支出持續增加，零售商仍面臨將成本轉嫁給消費者的壓力。
官方數據顯示，日本家庭2025年平均花費約5200日圓購買香蕉。東京地區香蕉零售價格去年上漲4.4%，若與2022年相比，漲幅已超過30%。
缺少關鍵氣體，水果恐「集體腐爛」
香蕉之所以特別受到影響，與其供應鏈特性有關。日本進口的香蕉多在尚未成熟時運抵國內，再透過充滿乙烯氣體的催熟室進行後熟處理。若缺乏乙烯，香蕉不僅無法正常軟化與產生甜味，最終還可能直接腐爛。雖然酪梨與奇異果同樣需要乙烯催熟，但所需用量遠低於香蕉。
負責日本約三成進口香蕉加工業務的果菜加工大廠Farmind表示，其乙烯庫存正逐漸減少，目前正積極尋找日本國內及海外替代供應來源。發言人透露，部分相關成本已暴增近10倍，「如果這種情況持續下去，香蕉恐怕會徹底從日本人的餐桌上消失。」
除了水果產業之外，石腦油短缺的衝擊也開始擴及其他製造業。日本食品大廠卡樂比（Calbee）已宣布，由於印刷油墨所需的石化樹脂供應不足，旗下洋芋片等產品將改採黑白包裝，以節省原料使用。
分析指出，日本缺乏本土石油資源，也沒有跨國輸油管線作為替代方案，因此對海運能源供應依賴極高。原本遙遠的地緣政治衝突，如今已透過石化供應鏈直接衝擊日本民眾日常生活。
業者自救！緊急跨海求助「玉米催熟法」
另一方面，美國維吉尼亞州企業Catalytic Generators則看準商機，開始向日本企業出口可利用玉米等農業原料生產乙烯的設備，希望協助日本業界降低對石化原料的依賴，並尋求在日本建立銷售通路。
儘管短期內香蕉尚未從貨架消失，但隨著中東危機持續延燒，日本這場看似不起眼的「香蕉危機」，正凸顯全球能源供應鏈與民生消費之間密不可分的連動關係。
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日本香蕉進口協會秘書長明石榮治（Eiji Akashi，音譯）表示，這波石腦油短缺已成為日本近50年來最嚴重的一次。他坦言，香蕉價格可能進一步上漲，但業界正全力避免供應中斷。
明石榮治表示：「價格可能會上漲，但我們正竭盡全力避免出現斷貨。整個香蕉產業都致力於採取一切可行措施，以維持供應的穩定。」
他補充稱，目前香蕉仍持續供應超市與零售通路，部分進口商也已確保未來兩至三個月所需的乙烯庫存。不過，燃料、包裝材料及運輸成本等與石化產業相關的支出持續增加，零售商仍面臨將成本轉嫁給消費者的壓力。
官方數據顯示，日本家庭2025年平均花費約5200日圓購買香蕉。東京地區香蕉零售價格去年上漲4.4%，若與2022年相比，漲幅已超過30%。
缺少關鍵氣體，水果恐「集體腐爛」
香蕉之所以特別受到影響，與其供應鏈特性有關。日本進口的香蕉多在尚未成熟時運抵國內，再透過充滿乙烯氣體的催熟室進行後熟處理。若缺乏乙烯，香蕉不僅無法正常軟化與產生甜味，最終還可能直接腐爛。雖然酪梨與奇異果同樣需要乙烯催熟，但所需用量遠低於香蕉。
負責日本約三成進口香蕉加工業務的果菜加工大廠Farmind表示，其乙烯庫存正逐漸減少，目前正積極尋找日本國內及海外替代供應來源。發言人透露，部分相關成本已暴增近10倍，「如果這種情況持續下去，香蕉恐怕會徹底從日本人的餐桌上消失。」
除了水果產業之外，石腦油短缺的衝擊也開始擴及其他製造業。日本食品大廠卡樂比（Calbee）已宣布，由於印刷油墨所需的石化樹脂供應不足，旗下洋芋片等產品將改採黑白包裝，以節省原料使用。
分析指出，日本缺乏本土石油資源，也沒有跨國輸油管線作為替代方案，因此對海運能源供應依賴極高。原本遙遠的地緣政治衝突，如今已透過石化供應鏈直接衝擊日本民眾日常生活。
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另一方面，美國維吉尼亞州企業Catalytic Generators則看準商機，開始向日本企業出口可利用玉米等農業原料生產乙烯的設備，希望協助日本業界降低對石化原料的依賴，並尋求在日本建立銷售通路。
儘管短期內香蕉尚未從貨架消失，但隨著中東危機持續延燒，日本這場看似不起眼的「香蕉危機」，正凸顯全球能源供應鏈與民生消費之間密不可分的連動關係。