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台北市 ：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區。





：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區。 新北市 ：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、石碇區、八里區、烏來區。





：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、石碇區、八里區、烏來區。 桃園市：大溪區、八德區、復興區。





▲中央氣象署於6月4日18時34分，針對新北、桃園、新竹發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，今（4）日傍晚正逢通勤尖峰，突然大響！中央氣象署緊急發布即時訊息，大批通勤族集體在 Threads 上發文哀號。聯絡雙北的要道驚傳，現場機車道積水嚴重，提醒大家行車安全。許多機車族在下班途中卡在橋上動彈不得。大批網友在 Threads 上即時回報，直擊華江橋與大漢橋的機車專用道已瞬間變成「水上摩托車道」。現場積水相當嚴重，水深已達機車的 1/3 甚至半個輪胎高，排氣管隨時有進水熄火的危險。由於雨勢來得又快又急，現場大批機車騎士根本不敢催油門前進，在暴雨中只能無奈下車「用牽的」步履維艱前行，導致機車道全線大打結，交通瞬間癱瘓。中央氣象署於 17 時 50 分發布即時訊息，預計持續時間將一路轟到晚間 19 時 20 分止。本次大雷雨警戒範圍非常廣泛，請下班民眾務必提高警覺：氣象署特別示警，這波強降雨甚至有引發「冰雹」發生的機率，並伴隨較強陣風、閃電落雷與低能見度，呼籲民眾低窪地區慎防嚴重積水。面對突如其來的強烈對流大雨，新北市政府已緊急透過官方 LINE 發布災情公告。因應豪雨狂襲，新北市已正式啟動「強降雨專案強化三級開設」。市府強烈呼籲市民朋友，下班通勤時段一定要注意瞬間大雨、密切留意行車安全；行經低窪處時應慎防積水，若需經過山區道路則要慎防坍方及落石，安全第一。