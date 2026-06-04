我是廣告 請繼續往下閱讀

▲說明會現場更同步宣示成立「廉政平臺」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.04）

▲高市府今（4）日舉辦「左營區果貿段2地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者」高雄場招商說明會。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.04）

▲「左營果貿都更案」招商說明會規劃模擬圖。（圖／高市府都發局提供）

高市府今（4）日舉辦「左營區果貿段2地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」高雄場招商說明會。期盼透過總投資規模預估達146億元的公辦都更案，引進民間專業開發量能，活化2.48公頃市有土地，結合全臺首座國家級產學研訓基地，厚植高科技人才的培育基礎。副市長林欽榮親自主持說明會，更同步宣示成立「廉政平臺」，邀請高雄及橋頭地方檢察署、法務部廉政署與台灣透明組織協會代表與會見證。林欽榮強調，市府秉持「公私協力、行政透明、全民監督、跨域合作」四大主軸，杜絕任何外力干擾，提供投資人最公正安心的保障，讓企業能放心投資高雄。為落實「城市競爭就是人才競爭」的理念，高市府推動「國家重點領域校際研教園區」進駐左營，引入頂尖學研機構的研發能量。林欽榮指出，為配合園區發展，市府將位於樞紐位置的果貿段2地號與2-9地號，依都市計畫法規定納入都市更新地區。該案基地交通優越，車程5分鐘內可達高鐵左營站及漢神巨蛋商圈，周邊緊鄰蓮池潭萬坪水岸與左營舊城，擁產學、交通與文化三重優勢。高市府都發局指出，為降低投資不確定性，市府已預先完成研教園區C基地設施的需求說明書等資料，得標者僅需接續興建；實施者亦可分回2地號精華房地，並享有最高1.5倍的都更容積獎勵。在2-9地號（研教園區C基地），實施者須協闢「研教園區第二會館及多功能活動中心」並將房地分回予市府，且明訂申報開工後3年內完工。在2地號方面，實施者需落實三級品管並可分期興建，於申報開工後7年內完工，也要回饋捐贈80席公有停車位，並申請基準容積10%的獎勵容積捐贈予高市都更基金。此外，為呼應左營舊城歷史風貌，市府對未來開發建築設計亦有規範。整體量體須採「漸退式設計」，高度由臨路側向基地內側逐漸提升；在空間規劃上，2地號及2-9地號臨東門路側，須分別留設至少20公尺與30公尺的退縮地，以因應未來交通與景觀需求，並確保建築量體在公園綠地環繞下具高度發展性。此案已於6月1日公告，至9月30日下午5時截止收件。